Si può lavorare e percepire la pensione di invalidità civile contemporaneamente?

Esistono due tipologie di pensione di invalidità civile: quella parziale e quella totale. Cambia, per l’accesso, la percentuale di invalidità necessaria e i limiti di reddito imposti per la percezione. Si tratta, infatti, di due misure assistenziali e proprio per questo sono erogate solo quando l’invalido si trova in quella che è definita “situazione di bisogno”. Quello che preme sapere e se si può lavorare e percepire la pensione di invalidità senza perderla. Cerchiamo di capire come funziona.

Le agevolazioni per i disabili

Numerose sono le agevolazioni di cui i disabili possono beneficiare. Al di là del lato previdenziale, infatti, ci sono benefici sul lavoro riconosciuti dalla Legge 104 come i permessi e i congedi. Ma anche agevolazioni fiscali che permettono di non pagare il bollo auto. Questo solo per fare alcuni esempi. Ma se si considera che nella maggior parte dei casi l’invalido non può lavorare, sicuramente la pensione di invalidità è l’aiuto più importante. A cui si può sommare, in alcuni casi, anche l’indennità di accompagnamento.

Anche se si pensa che svolgendo un qualsiasi lavoro si possa perdere il beneficio in questione non è così. L’importante è rimanere sempre al di sotto dei limiti di reddito imposti dalla Legge per non perdere l’erogazione economica.

Quali sono i limiti di redditi?

Per chi ha invalidità al 100% non si deve superare il reddito personale annuo di 17.050,42 euro. Per chi, invece, ha invalidità tra il 74 ed il 99% il limite di reddito da rispettare è di 5.010,20 euro l’anno. A contare è il solo reddito personale e non anche quello dell’eventuale coniuge. Non contano neanche i redditi di eventuali familiari conviventi.

Ma la normativa non vieta il cumulo dei redditi da lavoro con quelli della pensione di invalidità. Il disabile che percepisce pensione, di fatto, può svolgere attività lavorativa se lo desidera e anche percepire un suo reddito. Importante è rimanere al di sotto dei redditi imposti dalla legge ed illustrati sopra.

Si può lavorare e percepire la pensione di invalidità civile contemporaneamente?

Quello che non tutti mettono in conto, però, è che ci sono dei lavori che danno luogo a compensi che non concorrono ad aumentare il reddito imponibile. Come ad esempio i compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica. Con la circolare 174 del 23 novembre 2017, infatti, l’INPS ha chiarito che i compensi percepirà in questo settore sono interamente cumulabili con la pensione di invalidità.

Non sempre, quindi, è impossibile poter lavorare mentre si percepisce la pensione di invalidità civile totale e parziale. In alcuni casi, quando si tratta di rimborsi spese o di redditi esenti dalla imposizione IRPEF, i redditi possono essere tranquillamente cumulati con la pensione di invalidità.

Lettura consigliata

Chi prende la pensione di invalidità può prendere anche l’accompagnamento?