Riuscire a individuare in Borsa azioni vicine a un’accelerazione rialzista potrebbe essere una delle chiavi per guadagnare sui mercati azionari. Le azioni BFF Bank sono molto prossime a importanti livelli di resistenza, per cui la loro rottura potrebbe rappresentare l’occasione per scattare prepotentemente al rialzo.

Ovviamente un approccio del genere non è consigliabile per chi non ha propensione al rischio. Ricordiamo sempre, infatti, che l’investimento azionario presenta un elevato rischio e, in casi estremi, può anche portare all’azzeramento del capitale investito.

Per chi non ama il rischio potrebbe essere utile sapere quanto si guadagna a 3 e 6 anni con 10.000 euro sul buono fruttifero postale a rendimento fino 3,25%.

L’analisi fondamentale e le raccomandazioni degli analisti

Dal punto di vista dei multipli di mercato BFF Bank è molto sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio con un rapporto prezzo su utili pari a 30,3x, il titolo risulta essere molto sopravvalutato rispetto alla media del mercato che ha un PE pari a 8,8x. Va detto, però, che a Piazza Affari è possibile trovare titoli con PE superiore a quello di BFF Bank come, ad esempio, NEXI. Analoghe conclusioni si raggiungono considerando altri multipli di mercato come, ad esempio, il rapporto tra prezzo e fatturato, e il Price to Book ratio,

Conclusioni diverse si raggiungono considerando il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow. Questo indicatore, infatti, esprime una sottovalutazione di circa il 40%. La view positiva sul titolo è confermata dagli analisti le cui raccomandazioni vedono una sottovalutazione di circa il 25% con una dispersione inferiore al 10%.

Azioni vicine a un’accelerazione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BFF Bank (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 10 novembre a quota 7,28 euro, in rialzo dell’1,46% rispetto alla seduta precedente.

Da circa un mese le quotazioni si stanno muovendo all’interno dell’intervallo 6,999 euro – 7,49 euro (I obiettivo di prezzo). Vista la lunga durata di questa fase laterale quelle di BFF Bank potrebbero essere azioni vicine a un’accelerazione rialzista. La tendenza di fondo secondo i nostri oscillatori, infatti, è rialzista e la rottura della resistenza potrebbe proiettare le quotazioni verso area 8,285 euro, prima, e, a seguire, verso area 9,08 euro (massima estensione rialzista) per un potenziale rialzo di oltre il 20%.

Qualora, invece, dovessero cedere i supporto le quotazioni potrebbero scendere fino in area 6 euro.