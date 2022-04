Andare al bar, o al ristorante, o alla bottega sotto casa. Sono queste alcune delle abitudini dei moltissimi italiani. Gli esercenti di queste attività offrono beni e servizi dietro un corrispettivo. Il cliente gode di beni e servizi ed è tenuto a pagare. Niente di più normale. Pagare è un dovere morale di tutti coloro che godono di questi beni e servizi. A volte però, può essere lecito non pagare, o almeno, può essere lecito rinviare il pagamento. Ed alcune norme di recente inserimento aprono alla possibilità di non pagare il conto. Questo non vuol dire che si può fare quello che si vuole e si può andare a cenare in un ristorante senza pagare il conto. Ma alcuni comportamenti degli esercenti possono dare questo diritto al cliente.

Ecco chi può andare via da bar, negozi o ristoranti senza pagare e senza commettere un reato

Non è certo un comportamento lecito dal punto di vista legale e nemmeno virtuoso dal punto di vista morale. Andare via senza pagare anche un semplice caffè al bar è una cosa da non fare assolutamente. Ma le nuove regole sull’accettazione dei pagamenti elettronici in qualsiasi tipologia di attività devono essere rispettate. Quindi, se è vero che il cliente è tenuto a pagare per il servizio reso da chi è dietro il bancone, è altrettanto vero che anche l’esercente deve rispettare le regole. E se il cliente pretende di pagare anche il semplice caffè al bancone, con la propria carta di credito o bancomat, l’esercente è tenuto ad accettare e ad offrire questa facoltà di pagamento.

Innanzi tutto è necessario che l’esercente possegga un POS, cioè lo strumento che consente di accettare questo genere di pagamento. La stranezza della Legge è che l’obbligo per gli esercenti non prevede sanzioni per chi non adempie. In pratica, i pubblici esercizi devono avere il POS, ma se non lo hanno non rischiano sanzioni.

Cosa succede

Il barista o il ristoratore sono tenuti ad accettare il pagamento in monete elettronica. È ciò che prevede la normativa vigente che resta sempre stringente sull’uso del contante. Ma se non si accettano queste tipologie di pagamento, cioè se l’esercente nega questa possibilità, ecco chi può andare via da bar o da un’altra attività, senza pagare il conto. Dal momento che mancano le sanzioni e l’esercente senza POS o che parla di malfunzionamento, non è assoggettato a sanzioni, andare via senza pagare è ammesso.

Infatti, il consumatore non è tenuto a portare dietro i contanti per pagare il conto. Questo non vuol dire liberarsi dall’onere di pagare, perché si tratta di far slittare il pagamento ad una fase successiva che può essere quella di prelievo di contanti ad uno sportello ATM per esempio. O magari, al rientro a casa del cliente, mediate bonifico. L’esercente non ha il potere di chiedere il documento di riconoscimento del consumatore che esce senza pagare. E non ha il diritto di applicare interessi e sanzioni sul corrispettivo che deve ricevere, alla pari di somme aggiuntive come commissioni per pagamenti elettronici.

