Ecco chi pagherà il 300% in più di luce con i rinnovi dei contratti dopo le offerte delle compagnie

Gli aumenti esponenziali del costo dell’energia elettrica hanno fatto lievitare notevolmente le bollette degli italiani. Infatti proprio il rincaro delle bollette ha spinto il Governo a varare diversi provvedimenti atti proprio a dare sostegno alle famiglie che devono provvedere a pagare cifre che prima non pagavano. Ma gli aumenti non hanno riguardato solo le famiglie. Anche le bollette di aziende, imprese e attività sono arrivate a cifre da capogiro. A tal punto che ci sono aziende che proprio al rincaro delle bollette danno la colpa, o il concorso di colpa alla loro chiusura. Cosa significa tutto questo? Che l’aumento del costo dell’energia elettrica è diventato un problema di dominio comune . E probabilmente gli aumenti di questi giorni, sono soltanto briciole rispetto a quello che molti soggetti si troveranno presto a dover pagare. Aumenteranno ancora di più le bollette soprattutto per chi si trova di fronte a delle scadenze assai particolari.

Ecco chi pagherà il 300% in più di luce non appena dovrà rinnovare il contratto

Tutte le famiglie che si trovano alla scadenza del vecchio contratto e con la necessità dei cosiddetti rinnovi, potrebbero subire un incremento delle bollette a livello record. E le bollette potrebbero salire di tanto non solo per le utenze domestiche. In effetti se per le famiglie si parla di aumenti record, per le imprese andrà ancora peggio. Infatti per alcune attività che fino ad oggi hanno avuto dei contratti dell’energia bloccati per gli anni precedenti, dal momento che ormai è prossima la loro scadenza, avranno un autentico salasso.

Lo dimostrano le proposte di rinnovo che le compagnie fornitrici hanno prodotto. Rinnovi che in alcuni casi sono con tariffe superiori del 300% rispetto al prezzo con contratto bloccato. Un problema quindi che accomuna famiglie e imprese, tanto piccole che medie o grandi. Dal bar al ristorante, dal negozio sotto casa all’attività artigianale e fino alle grandi imprese, tutti dentro questo serio pericolo.

Perché gli aumenti saranno ingenti per questi soggetti?

Le tariffe a prezzo bloccato sono state una autentica manna dal cielo per famiglie e imprese in questi mesi di continui aumenti. Chi ha avuto la lungimiranza di sottoscrivere un contratto a tariffa bloccata, o semplicemente, chi ha avuto la fortuna di trovare un contratto così, in questi mesi non ha subito il duro colpo degli aumenti. Ma adesso questi contratti, che in genere sono a 24 mesi, vanno in scadenza per molti.

E le offerte che per esempio, hanno ricevuto alcune aziende direttamente dalla compagnia con cui avevano in essere il contratto a tariffa ferma, sono il triplo più alte di queste ultime. A poco serve l’intervento del Governo che ha prorogato le scadenze di questo genere di contratti nel Decreto Aiuti bis. Il fatto che il Governo abbia concesso la proroga, imponendola in alcuni casi alle compagnie, di arrivare al 30 aprile 2023 cambia poco. Infatti in alcuni casi, per via di cavilli e clausole pre-inserite nel precedente contratto, l’aiuto del Governo non fa scattare la proroga . Ecco chi pagherà il 300% in più di luce quindi, con le famiglie che saranno sempre più in difficoltà e con le imprese messe anche peggio.