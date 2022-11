Ecco chi dovrà presentare domanda all’INPS entro gennaio per avere l’indennità una tantum di 150 euro

Il Governo per arginare la crisi economica che sta mettendo in seria difficoltà imprese, lavoratori e pensionati ha previsto diverse misure urgenti. Tra queste ad esempio la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 3 anni il pagamento delle super bollette di luce e gas. O ancora l’aumento della busta paga grazie ai benefit fino a 3.000 euro anche per le bollette di luce acqua e gas. Ma oltre a queste misure più recenti, il Governo ha messo in campo per tantissimi lavoratori e pensionati un’indennità una tantum pari a 150 euro.

Mentre però una parte di cittadini troverà l’accredito di 150 euro direttamente sul cedolino di pensione o in busta paga, ecco chi dovrà presentare domanda. In particolare a fornire tutte le indicazioni su chi e come presentare l’istanza è l’INPS con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022. L’Istituto fornisce le indicazioni operative per fruire del Bonus 150 euro previsto dal Decreto Aiuti ter. In particolare distingue i casi in cui l’indennità è riconosciuta d’ufficio a novembre dai quelli per i quali è necessario presentare la domanda entro gennaio 2023.

Ecco chi dovrà presentare domanda per avere l’indennità una tantum di 150 euro dall’INPS

Tra i lavoratori che dovranno presentare la domanda per ottenere il Bonus rientrano i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Nonché i dottorandi e assegnisti di ricerca. Per l’accesso all’indennità si richiede che i lavoratori abbiano un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e l’iscrizione alla Gestione Separata. È necessario non essere titolari di trattamenti pensionistici e aver nel 2021 un reddito derivante dai suddetti rapporti lavorativi non superiore a 20.000 euro.

Rientrano inoltre i lavoratori dipendenti stagionali a tempo determinato e intermittenti, nonché i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo. Costoro, ai fini dell’accesso, devono aver svolto nel 2021 almeno 50 giornate lavorative in uno o più dei suddetti rapporti di lavoro. Anche per tali lavoratori si richiede l’avere conseguito nel 2021 un reddito derivante dai predetti lavori non superiore a 20.000 euro. Infine tra coloro che sono tenuti a presentare domanda all’INPS rientrano i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In questo caso si richiede che abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel Fondo e che possano far valere, per il 2021 un reddito non superiore a 20.000 euro.

Come presentare la domanda

La domanda andrà presentata all’INPS esclusivamente in via telematica tramite il portale web dell’Istituto o mediante Patronati. Ancora, la domanda potrà presentarsi fino al 31 gennaio 2023. La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dal sito dell’INPS. Una volta presentata la domanda si potrà accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema e monitorare lo stato di lavorazione della domanda. Per accedere al servizio e inoltrare personalmente la domanda, gli interessati dovranno essere in possesso di SPID, CIE o CNS. In alternativa si potrà chiamare il Contact Center o presentare la domanda mediante Patronato. Per questi lavoratori il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023.