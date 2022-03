I milanesi e i romani non vanno d’accordo su molte cose. La cucina è differente, basti pensare che nel capoluogo lombardo troviamo il risotto con l’ossobuco mentre a Roma spopolano i primi della tradizione come la carbonara o l’amatriciana. Anche le città sono diverse: una guarda al futuro con la velocità e la mobilità, l’altra invece è il simbolo di un passato glorioso che ha influenzato l’intera Europa.

Tuttavia, almeno una cosa in comune queste due meravigliose città ce l’hanno. Infatti, i loro cittadini vorrebbero trovare dei piccoli borghi in cui andare a passare la domenica. Si tratta della classica gita fuori porta, che prevede delle sveglie la mattina presto per godersi l’intera giornata. Sia nei dintorni di Milano sia in quelli di Roma, ci sono davvero tantissime meraviglie da scoprire. Infatti, ecco alcuni tra i più bei borghi d’Italia, per una gita fuori porta in Lombardia e Lazio.

Partiamo dalla Lombardia

Da Milano basta uscire dalla circonvallazione e prendere l’autostrada per Bergamo. Infatti, dopo una trentina di chilometri si troveranno dei villaggi unici e affascinanti, che seguono il corso del fiume Adda. Parliamo di Crespi e Trezzo d’Adda.

In particolare, il secondo è addirittura riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, perché si tratta di uno dei meglio conservati villaggi operai di tutta Europa.

Infatti, la famiglia industriale Crespi a inizio Novecento aveva costruito l’intero villaggio per poter dar alloggio agli operai dei suoi cotonifici. Le casette degli operai erano e sono fornitissime: orto, giardino e addirittura nel borgo troviamo il cimitero, la scuola e una Chiesa. Non solo, anche un ospedale, un campo sportivo e la stazione dei pompieri.

Invece, ad una distanza di pochi chilometri, troviamo Trezzo d’Adda, che conserva ciò che resta del Castello Visconteo.

Ecco alcuni tra i più bei borghi d’Italia per una gita fuori porta da Milano o Roma risparmiando molto

Per quanto riguarda Roma, invece, partiamo subito dal Castello di Santa Severa. Solo una cinquantina di chilometri separano la capitale dal castello che si trova sulla costa tirrena.

Si tratta di un castello costruito nei dintorni dell’anno Mille su delle basi romane. In realtà, gli archeologi hanno anche trovato dei resti etruschi nelle vicinanze del castello che testimoniano una storia millenaria di quei luoghi.

Se invece preferiamo la natura, non possiamo non andare al giardino di Ninfa. Si trova in provincia di Latina e questo giardino cresce attorno e dentro i ruderi di un caseggiato abbandonato.

Infine, per chi ama i più classici borghi medievali, segnaliamo Calcata. Si trova appollaiato su una grande montagna di tufo ed è famoso per essere il borgo di artisti: pittori, scrittori e musicisti lo hanno scelto per la sua bellezza.

