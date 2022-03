Ecco i trucchi per rendere la casa più luminosa e fare entrare più luce anche nelle stanze buie

Avere una casa luminosa significa avere una casa più bella. Certo, alcuni hanno la fortuna di vivere all’ultimo piano di un grande palazzo in cui arriva sempre la luce. Altri, invece, vivono nei primi piani di palazzi che sono molto vicini ad altre case, con il rischio di vedere poca luce entrare nelle stanze di casa.

Tuttavia, ci sono alcune soluzioni alla portata di tutti che possono risolvere questo problema molto rognoso. Infatti, ecco i trucchi per rendere la casa più luminosa e fare entrare più luce da tutte le finestre e lampadine, scopriamo quali sono.

Colori chiari e attenta scelta delle finestre

Se pensiamo che i colori hanno una grandissima influenza sulla nostra percezione della luce, abbiamo già risolto a metà il problema. Infatti, se scegliamo un classico bianco, non ci sbagliamo mai.

In aggiunta, pensare che il bianco renda la casa più fredda è un errore. Infatti, tutto dipende poi da come arrediamo la casa e il bianco delle pareti farà solo da sfondo. Certo, in questo caso si consiglia l’uso di colori vivaci per dare quel tocco di brio agli spazi interni.

Al massimo, se proprio il colore bianco non ci piace, possiamo optare per delle tonalità pastello. L’azzurro chiaro ha la caratteristica di far sembrare gli spazi più grandi, mentre il giallo li renderà più calorosi. Al peggio, possiamo decorare con questi colori degli elementi di arredo come gli infissi o i davanzali.

Per quanto riguarda le finestre, invece, ricordiamoci che le tende che scegliamo devono essere il più possibile leggere. Dimentichiamoci dei drappeggi, delle pieghe o delle arricciature, perché fanno passare molta meno luce.

Se proprio abbiamo una stanza orientata a Nord con pochissima luce che entra, dobbiamo optare per delle luci bianche. Certo, quelle gialle e calde fanno molta più atmosfera ma a livello visivo rendono meno chiara la stanza.

Inoltre, cerchiamo di usare bene i punti in cui mettiamo le nostre lampade. Non limitiamoci solo al soffitto, dato che anche dagli angoli più bui può diffondersi una luce molto potente.

Usiamo per bene gli specchi. Mettiamoli di fronte alle nostre finestre più grandi e vedremo come la luce si diffonderà proprio dappertutto.

Infine, pensiamo all’arredamento e alle rifiniture dei mobili. Infatti, esistono dei materiali ad alta lucentezza come il vetro o alcuni metalli con cui possiamo rivestire gli angoli dei mobili.

