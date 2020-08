Il bicarbonato di sodio è spesso utilizzato come rimedio contro l’ingiallimento dei denti o usato saltuariamente in sostituzione al dentifricio. In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa risponderà ad una delle domande più frequenti sul suo utilizzo: è giusto usare il bicarbonato per sbiancare i denti?

La risposta

Si fa uso del bicarbonato anche durante lo sbiancamento professionale negli studi dentistici. In questo caso, tuttavia, lo specialista utilizza uno spray composto da acqua, aria e bicarbonato che viene applicato con una certa pressione sui denti. È invece diverso utilizzarlo in casa come una sorta di dentifricio. Utilizzarlo in casa come una sorta di dentifricio è però completamente diverso, anche se il metodo funziona e al termine dell’operazione una dentatura splendente è praticamente assicurata.

L’abuso del bicarbonato come sbiancante naturale può, a lungo andare, creare delle conseguenze: corrosione dello smalto dentale, alterazione della flora batterica della bocca e infiammazioni gengivali. Queste sono solo alcune delle controindicazioni a cui si può andare incontro esagerando con la frequenza di utilizzo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Inoltre, questo rimedio elimina il difetto estetico ma non ne combatte le cause e il suo effetto ha una durata molto limitata. Per queste giustificate ragioni è meglio affidarsi ad un trattamento professionale piuttosto che a rimedi “fai da te”.

Quando e quanto usare il bicarbonato per sbiancare i denti?

La giusta frequenza di utilizzo è di una volta a settimana e non di più. Così facendo, non ci si espone ad alcuna conseguenza, anche se bisogna prestare ugualmente alcune accortezze.

È infatti bene evitarlo completamente se:

– si è affetti da patologie dentali e non capaci di alterare la flora batterica della bocca (ipertensione, insufficienza renale, morbo di Cushing);

– si assumono farmaci stereoidei o diuretici.

Alcuni esperti raccomandano di sciacquare attentamente la bocca dopo l’utilizzo del bicarbonato, rimuovendone i residui. Bisogna inoltre evitarne l’utilizzo prolungato ed evitare di spazzolare i denti in maniera troppo energica.

Questo era “È giusto usare il bicarbonato per sbiancare i denti?”. Per approfondire i possibili utilizzi del bicarbonato, consultare anche “Cosa succede se metto il bicarbonato in lavatrice?”.