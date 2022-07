Di solito, quando dobbiamo scegliere la sistemazione per la nostra settimana di ferie, la scelta ricade su un hotel. Se poi aggiungiamo un trattamento di pensione completa, o comunque di mezza pensione, non dobbiamo pensare a niente. La situazione cambia invece radicalmente quando si tratta di affittare un appartamento perché bisogna anche pulire e cucinare.

Il consiglio, però, è quello di non limitarsi sempre e solo all’hotel, ma di sondare anche altre opportunità. Ad esempio, se ci piace passare dei weekend in montagna immersi nella natura perché non scegliere un rifugio in alta quota ma facilmente raggiungibile? Pur godendo di panorami suggestivi e della cucina tipica e casereccia, potremmo riuscire a risparmiare qualcosa sulla tassa di soggiorno.

Un’altra idea potrebbe essere quella di puntare su un agriturismo: l’ideale per chi cerca pace e tranquillità. Generalmente scegliamo questo tipo di struttura per organizzare pranzi domenicali lontani dalla città, ma non sottovalutiamoli come alloggio vacanze.

Di seguito, ecco alcuni agriturismi con piscina, animali, vista mozzafiato e naturalmente ottima cucina, che non fanno rimpiangere gli hotel a 3 o 4 stelle. Cominciamo dal nord Italia, con l’agriturismo Bien-Etre, perla della Valle d’Aosta. La sensazione di benessere non è data solo dalla vista sulle alte vette, ma anche dal design delle stanze, interamente in legno. Immancabile poi la giornata al vicino centro termale per recuperare le giuste energie fisiche e mentali.

Spostiamoci ora in Piemonte, a Villa Ciabot Nogaris, un gioiello nel cuore delle Langhe. Anche il questo caso il design è molto semplice: un ritorno alla natura e alle piccole cose. Da non perdere, inoltre, il ghiotto pic-nic a base di specialità locali, organizzato sul giardino-terrazza della villa.

Ecco alcuni agriturismi con piscina, animali, panorama e ottima cucina

Rimaniamo in zone di montagna, ma spostiamoci verso l’Alto Adige, dove l’agriturismo Bacherhof offre una miniera di attività. Oltre a escursioni a piedi o a cavallo, non mancano le degustazioni di formaggi o altri prodotti tipici.

Borgo Casa al Vento è invece la struttura ideale per chi ama la campagna toscana. Tra piscine, centri benessere e gite nei vigneti non si rischia certo di annoiarsi. E vietato rientrare prima di aver provato il bagno all’essenza fruttata di uva rossa nell’apposita tinozza.

Infine, a chiudere questa carrellata non poteva certo mancare la Sardegna. Pur trovandosi a soli 10 minuti dalla Costa Smeralda, l’agriturismo Salmarina è l’ideale per le coppie che vogliono vivere un soggiorno romantico e riservato.

Lettura consigliata

Sono immersi nella natura e anche ecosostenibili questi hotel italiani perfetti per un weekend di relax