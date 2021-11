Ecco alcune tra le migliori luci dell’albero di Natale di tendenza e smart per un’atmosfera magica che si gestisce con un’app

Per il giorno di Natale ci vuole ancora un po’ di tempo, ma l’atmosfera di festa comincia già a sentirsi nell’aria. Non è insolito vedere le vetrine dei negozi addobbati, le luci nei porticati e le ghirlande alle porte di casa. C’è chi proprio la magia del Natale vuole godersela il più possibile, cominciando a ricercare gli addobbi già a novembre. Di certo, per un effetto “wow” occorre del tempo e bisogna munirsi di creatività ed ingegno per stupire tutti. Chi frequenta i social, non ha potuto fare a meno di notare le particolari luci dell’albero di Natale mostrato da Chiara Ferragni ai suoi followers.

Considerato l’effetto che l’influencer ha sulle tendenze in vari campi, non è difficile immaginare che ecco, queste alcune tra le migliori luci dell’albero di Natale di tendenza e smart per un’atmosfera magica che si gestisce con un’app.

Chi desidera essere sempre alla moda, anche in materia di addobbi natalizi, non può perdersi i consigli che daremo per avere un albero di Natale come quello della Ferragni anche a prezzi contenuti.

Potrebbero essere queste 7 tra le migliori luci di Natale

Con un budget da 30 a 160 euro circa, si possono acquistare:

“Twinkly” Strings LED controllabili dallo smartphone, circa 160 euro. Si possono personalizzare gli effetti e combinare luci e colori. Compatibile con IOS e Android; luci Smart, circa 30 euro. Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, si può avere una striscia LED con più di 10mila colori e attivazione musica con Bluethoot; striscia piatta colorata LED Wifi Smart, circa 28 euro. È compatibile con Alexa e Google Home e, attraverso l’app scaricabile gratuitamente, si può gestire dal cellulare; Christmas Tree Decoration Lights, circa 19 euro. È possibile controllare le luci a distanza, grazie all’attivazione con il WiFi, e si possono creare effetti, disegni e colori sempre diversi; luci di Natale “stalattite”, circa 100 euro. Crea un effetto magico di luci a cascata sia per interni che per esterni. Si gestisce facilmente con un telecomando o con la relativa app scaricabile gratuitamente; striscia LED colorata che si controlla con la voce, circa 28 euro. Si può attivare la musica, cambiare colori ed effetti e condividerli sul proprio cellulare con amici e famiglia; striscia LED intelligente e impermeabile, compatibile con i più diffusi sistemi operativi IOS, Android e con Alexa e Google Home, circa 29 euro. Grazie alla copertura impermeabile si può utilizzare anche per l’esterno. Crea milioni di colori diversi ed ha un microfono con cui rileva i rumori circostanti.

Il consiglio in più

Durante il periodo delle feste, oltre alle luci, non può mancare un dolce facile e goloso da gustare sotto l’albero di Natale.