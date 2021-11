Il periodo autunnale e le festività che arriveranno a breve risvegliano la voglia di mettersi ai fornelli. I dolci delle feste faranno da padroni nelle case. Tra teglie infarinate, creme da montare e biscotti da infornare, le giornate si caricano di aspettative luculliane. Le cucine iniziano a profumare di cannella, agrumi, vaniglia e cioccolato.

La più amata da grandi e piccoli rimane sempre la torta al cioccolato. Ottima come base per torte più elaborate, a cui possiamo aggiungere creme, panna o confetture. Ma è perfetta anche così: per un fine pasto goloso, per accompagnare il tè con le amiche, oppure per la merenda dei bambini.

Se abbiamo in mente di stupire proprio tutti con una torta semplice, ma versatile, siamo nel posto giusto. Infatti, in questa rubrica vedremo come preparare questa fantastica torta al cacao senza burro e un segreto per renderla davvero sofficissima.

Ingredienti

3 uova;

150 grammi di zucchero;

un pizzico di sale;

150 grammi di farina 00;

50 grammi di caco amaro;

100 grammi di cioccolato fondente;

125 grammi di yogurt bianco (un vasetto);

100 ml di olio di semi;

mezza bustina di lievito per dolci.

Per realizzare la torta al cacao occorre, innanzitutto, preriscaldare il forno a 180 gradi, se forno ventilato, o 190 se forno statico. Poi, passare alla preparazione dell’impasto.

Tritare il cioccolato fondente a scaglie e metterlo da parte. Rompere le uova e versarle in una ciotola di vetro. Aggiungere piano piano lo zucchero e un pizzico di sale: questo aiuterà a smorzare un pochino la dolcezza dello zucchero. Attivare le fruste elettriche a velocità media e frullare. Ci vorranno almeno 5 minuti per ottenere una consistenza liscia e priva di grumi.

Il segreto per avere una consistenza spugnosa e soffice è proprio montare bene le uova con lo zucchero, fino ad ottenere una consistenza cremosa dal colore dello zabaione.

Aggiungere poi l’olio di semi e lo yogurt mentre le fruste sono in azione. Spegnere il frullatore e adagiare un colino sopra la ciotola setacciando la farina, il cacao e il lievito.

Mescolare con la spatola in silicone, in modo da far amalgamare bene l’impasto. Mescolare, se necessario, di nuovo con le fruste a velocità bassa. A questo punto, si può aggiungere il cioccolato a scaglie e mescolare per bene.

Versare il composto in una teglia a cerniera di 22 centimetri, foderata da carta forno. Posizionare la tortiera nella parte bassa nel forno, ma non a contatto con la base. Dopo 25 minuti, spostare la teglia a metà del forno, per garantire una doratura perfetta della cupoletta della torta. Continuare la cottura per altri 15 minuti. Verificare poi la cottura con lo stecchino: se risulterà asciutto, la torta sarà cotta. Lasciare intiepidire prima di estrarla dalla tortiera. Il tempo totale di cottura è di circa 40 minuti, ma può variare in base al forno.

La torta al cacao sofficissima e senza burro è pronta per essere servita.

Un ultimo consiglio

Per mantenere la naturale umidità della torta e, quindi, la sua magica sofficità, è meglio conservarla in un contenitore ermetico o nell’apposito porta dolci con la campana di vetro.