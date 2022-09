Ecco 9 Province tra Nord e Sud che assumono diplomati e laureati a vita

Per molti candidati in cerca di lavoro conta assai la città presso cui saranno occupati. Può trattarsi tanto del proprio capoluogo di Provincia quanto della grande città del Nord o l’estero e così via.

Del resto non si vive per lavorare ma si lavora per vivere, e non potrebbe essere diversamente. Il lavoro è una sublime forma di realizzazione personale, ma la vita è fatta anche di mille altre sfaccettature. Ora, in tema di destinazione finale ecco 9 Province tra Nord e Sud che assumono diplomati e non.

Bandi prossimi alla scadenza dei termini

Iniziamo dai bandi ancora attivi e per i quali residua un minor tempo di candidatura. Sulla G.U. n. 68 del 26 agosto incontriamo gli estratti delle selezioni indette dalla Provincia di Como, quello di Mantova e quello di Reggio Emilia.

In Lombardia, l’Ente comasco ricerca un catalogatore bibliotecario, cat. C1, per il settore servizi alla persona, servizi biblioteche. Invece la Provincia di Mantova ricerca un istruttore direttivo tecnico, cat. D, per l’area lavori pubblici e trasporti.

In entrambi i casi i casi si tratta di assunzioni a tempo pieno e indeterminato e con riserva prioritaria ai volontari delle FF.AA. Quanto ai termini di candidatura, essi sono fissati per il 25 del mese.

Quest’ultimi valgono anche per la selezione presso la Provincia emiliana, che cerca 3 istruttori direttivi informatici, cat. D. In particolare, 2 lavoreranno presso il Comune e 1 presso la Provincia. Il bando è riservato alle categorie protette ai sensi della Legge 68/1999 e prevede un’assunzione a tempo pieno e indefinito.

I concorsi per lavorare a tempo indeterminato presso la Provincia

A seguire incontriamo sulla G.U. n. 70 del 2 settembre due bandi della Provincia di Monza e della Brianza. Si ricerca uno specialista di comunicazione e uno specialista informatico, entrambi di cat. D1. Anche qui l’assunzione è a tempo indefinito e le domande vanno inviate per il 2 ottobre.

Passando al numero successivo della Gazzetta (6 settembre) incontriamo gli estratti dei concorsi indetti da 3 distinte Province.

In Piemonte la Provincia di Novara ricerca 2 geometri cat. C, di cui un posto riservato alle categorie protette (Legge 69/1999). Invece il bando della Provincia del Sud Sardegna riguarda la mobilità esterna volontaria per la copertura di 10 distinti profili professionali. Infine incontriamo due estratti riguardanti ancora la Provincia di Reggio Emilia. Si ricerca 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D, con riserva a beneficio dei soggetti di cui all’art. 1 della Legge 68/1999. Inoltre si mira a coprire dei posti di istruttore direttivo tecnico, cat. D, con talune riserve di posti.

Per candidarsi a tutti i profili di cui sopra bisogna fare domanda entro il 6 ottobre.

Ecco 9 Province tra Nord e Sud che assumono diplomati e laureati a vita

Infine arriviamo alla G.U. n. 72 del 9 settembre. I primi 5 estratti, per complessivi 50 posti di lavoro a tempo indeterminato, riguardano la Provincia di Monza e Brianza.

Il bando della limitrofa Bergamo, invece, riguarda 4 tecnici manutentori, cat. B1, di cui 1 posto riservato ai militari volontari.

In Piemonte, invece, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ricerca 2 istruttori direttivi tecnici, cat. D.

Per tutti i profili di cui sopra l’assunzione è a tempo pieno e indefinito e le istanze vanno mandate per il 9 ottobre.

Chiudiamo con i 3 bandi della Provincia di Avellino, in Campania. Una selezione è per 6 profili di cat. D, a tempo pieno e determinato, per l’unità amministrativa per il PNRR e gli investimenti. A seguire abbiamo un bando per la mobilità volontaria per la copertura di 3 posti di istruttore contabile, cat. C. Infine segnaliamo la riapertura dei termini del concorso per un posto da dirigente amministrativo. Questi due ultimi bandi prevedono l’assunzione a tempo pieno e indeterminato e le istanze vanno inviate per il 9 ottobre.

