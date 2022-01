L’inizio del nuovo anno potrebbe essere l’occasione giusta per ripartire da zero e dare una svolta profonda alla propria vita. Spesso, ma non sempre, la rinascita sul lavoro migliora le proprie finanze e in definitiva anche l’umore.

Come fare e da dove partire? Ecco 9 modi furbi per fare soldi nel 2022 anche partendo da zero o con un piccolo stipendio.

Scrittore freelance

Per chi ha il dono della scrittura, la capacità di proporre temi e contenuti originali oltre a tanta curiosità sul Mondo, ecco il lavoro come scrittore freelance. Tra i vantaggi troviamo la flessibilità e la libertà d’azione: in genere si lavora da remoto e negli orari più graditi. Tuttavia, la concorrenza non manca e spesso i guadagni sono direttamente legati al valore aggiunto si è in grado di apportare.

Lavoro part-time

Un’alternativa valida tutto l’anno per chi intende arrotondare lo stipendio, ecco il lavoro part-time. Basta avere le idee chiare su quello che si vorrebbe fare e poi cercare in quel settore.

Ad esempio questa particolare figura è ricercata tantissimo, è pagata molto bene ed occupa solo 2-3 giorni nel fine settimana.

Assistente virtuale

La figura dell’assistente virtuale rientra nell’universo dell’economia liquida. Chiunque disponga di adeguate conoscenze e competenze può proporsi online senza la necessità di passare attraverso le spese degli investimenti fissi. Contabilità, consulenze informatiche o in amministrazione, gestione dei social media, sono solo alcuni degli ambiti di operatività.

Mettersi in proprio

Perché non mettersi in proprio? Oggi molte Istituzioni centrali e decentrate offrono tante occasioni per fare il grande passo. Determinante, quindi, diventa l’idea giusta avallata da un business plan redatto in maniera neutra e obiettiva.

A titolo di esempio, ecco 3 lavori senza laurea dove si arriva a guadagnare anche fino a 5.000 euro al mese.

Imparare un mestiere

In una società dove in tanti rifiutano il lavoro manuale, ecco che possedere un mestiere tra le mani può essere la strategia vincente. Sono 2 i punti di forza di simili scelte. Una concorrenza rarefatta e a volte inesistente e la forte domanda da parte del mercato. Detta diversamente, si tratta dei 2 ingredienti chiave per fare fatturati importanti!

Formazione e aumento stipendio

Per chi punta all’aumento dello stipendio continuando a fare ciò che fa, la risposta si chiama formazione. La busta paga dipende da quanto valore aggiunto si apporta in azienda. Niente di meglio, allora, del formarsi e, in un certo senso, provare a fare carriera.

Investire nel lungo periodo

Per chi dispone di discreti capitale da mettere a fruttare, l’investimento di lungo periodo è la risposta giusta. Giusto a titolo di esempio, chi ha investito anni fa in questo BTP con la cedola al 9% ha conseguito lauti guadagni in tutto questo tempo.

Ripetizioni scolastiche

Con l’avvento della DaD sono notevolmente aumentate le ripetizioni scolastiche online. In particolare, il mercato ricerca gente competente nelle materie tecniche e scientifiche. Lavorare in quest’ambito, quindi, diventa una strada percorribile a patto di possedere la materia.

Per chi ha visioni di lungo periodo, è lungimirante e crede nella forza di Internet, ecco la figura dell’esperto informatico. Il mercato oggi ha fame di professionisti in sicurezza informatica, programmatori, gestori di siti web, etc. Chi ha dispone del dono digitale, quindi, il 2022 potrebbe riservare sorprese stellari.