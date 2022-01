Dopo le feste di Natale e Capodanno, il sogno di molti è ritornare in forma, eliminare i chili di troppo e stare in salute.

Il nuovo anno come sempre porta con sé nuovi propositi, uno tra questi è appunto quello di perdere peso. Per farlo sarà necessario prestare attenzione all’alimentazione ed anche all’attività sportiva.

Ecco come potremmo tornare velocemente e perfettamente in forma dopo le grandi abbuffate per avere un fisico e una salute di ferro

Escludendo la presenza di malattie, l’aumento di peso indica un introito calorico più grande del dispendio energetico.

Per tornare in forma la prima cosa da fare è rivolgersi ad esperti di settore. Sì a nutrizionisti e personal trainer che ci aiuteranno nel nostro intento senza tralasciare la salute.

Quando si parla di alimentazione meglio evitare il fai da te, per evitare di cadere in carenze o in eccessi di alcuni gruppi alimentari che non porterebbero al risultato sperato.

Piccoli segreti della linea

Per tornare in forma alcuni piccoli accorgimenti possiamo metterli in pratica sin da subito.

Ridurre l’introito di merendine confezionate e zuccheri raffinati. Limitare il consumo di zucchero e dolcificanti vari. Aumentare le porzioni di verdura e frutta, limitare il consumo di carboidrati semplici preferendo quelli integrali.

Evitare di saltare i pasti, in particolare la colazione. Quest’abitudine infatti sembrerebbe portare a consumare pasti più abbondanti e sbilanciati durante la giornata.

Aumentare il dispendio calorico, praticando attività fisica a cui aggiungere anche almeno 10.000 passi al giorno.

Evitare il più possibile di prendere auto, ascensore ma preferire le scale e camminare a piedi.

Sì ad attività come il ballo che ci aiuta a consumare energie e alza i livelli di buon umore.

Anche l’idratazione gioca un ruolo chiave nella perdita di peso. Bere almeno due litri di acqua al giorno. Limitare il consumo di bevande alcoliche, che oltre a rappresentare un pericolo in termini di salute, sono considerate dal nostro organismo come zucchero.

Chicche di bellezza che aiutano a depurarsi

Possiamo aiutare il nostro corpo ad espellere le tossine accumulate anche con l’aiuto della spazzolatura. Una tecnica di esfoliazione fatta con una spazzola in setole naturali, che riattiva il microcircolo favorendo il metabolismo.

Inoltre possiamo scegliere di utilizzare gli infusi e gli estratti per aiutare a depurarci. Infatti, per depurare e disintossicare fegato e intestino dopo grandi abbuffate basta questa calda tisana che ci aiuterebbe a sgonfiare la pancia.

