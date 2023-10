Ecco 5 modi efficaci per integrare, nel 2023, stipendio e pensione stando comodamente seduto a casa. Ci avevi mai pensato?

I soldi non bastano mai e la gente cerca modi diversi per far crescere le entrate. Purtroppo, il lavoro, spesso, assorbe molto del nostro tempo, lasciandoci con poche ore per cercare di fare altro. Invece, ci sono modi per integrare le entrate anche da casa. Ecco quali.

Quanto uno ti dice, ecco 5 modi efficaci per integrare, nel 2023, stipendio e pensione, può sembrarti impossibile. Figurati se io posso fare una cosa del genere. Non ne ho le conoscenze. Invece, a volte, basta davvero poco per sfruttare delle nostre capacità nascoste. Ecco qualche esempio.

Una di queste, paradossalmente, è nelle nostre mani. Ovvero, quella di ridurre le spese non necessarie. Tante volte ci ritroviamo a comprare oggetti dei quali, dopo poco tempo, scordiamo l’esistenza. Capricci non necessari, ma che ci costano euro. Impariamo a gestire meglio le uscite, anche attraverso la regola delle 24 ore. Ovviamente, la pianificazione può riguardare anche la pensione futura, per chi lavora. Magari, destinando i soldi che abbiamo risparmiato, evitando spese inutili, investendoli in fondi pensione integrativi.

Ecco 5 modi efficaci per integrare, nel 2023, stipendio e pensione. Spesso, siamo noi la prima risorsa

Sono tanti i lavori part-time che si possono fare da remoto. A partire dalla vendita a distanza. Per chi è in pensione, una vera occasione per riuscire a integrare. A volte, basta davvero poco. Aiutare un amico a svuotare cantina o solaio potrebbe farvi trovare un piccolo tesoro che poi potreste vendere, da remoto. Sono numerosi i collezionisti disposti a pagare cifre interessanti per avere, magari, una rivista degli anni ’60.

Magari, nel tempo, avete acquisito una competenza, in un campo specifico, che potrebbe permettervi di guadagnare soldi extra. Siete bravi nelle riparazioni domestiche? Avete mai pensato ad aprire un blog o a fare dei contenuti video su Instagram? Ci sono tanti che hanno guadagnato soldi, semplicemente mostrando, in casa, come fare determinate cose. Fosse anche dipingere soldatini o aggiustare una presa elettrica. Pensateci, avete la fortuna tra le mani.

Sei esperto di numeri. Questi 2 modi potrebbero fare al caso tuo

Sicuramente, investire online è una delle possibilità per fare soldi da casa. Ci sono numerose piattaforme trading che vi permettono di farlo. Se non siete dei grandi esperti, non preoccupatevi. Partite con piccole somme, così da acquisire conoscenze che vi serviranno nel tempo. Non precludetevi, insomma, possibilità in campo finanziario. Hai mai fatto scommesse su eventi sportivi. Con una premessa. Il gioco d’azzardo va sempre scoraggiato perché si può cadere nella ludopatia, patologia molto pericolosa. Però, anche con 3-5 euro a settimana, potreste guadagnarne 10 volte tanto. Solo che vi serve studiare e molto, pur da casa.

Giocare il risultato fisso, convinti che la squadra favorita vincerà di sicuro è meno facile che puntare su altre cose. Ad esempio, su quanti tiri verranno fatti durante la partita. Per farlo, occorre analizzare le statistiche delle squadre che si incontreranno. Che media tiri hanno, quanti goal segnano nel primo tempo e quanti ne prendono nel secondo, quanti calci d’angolo tirano in media. A volte, azzeccando questi risultati si può aumentare la vincita e con 2-3 euro ritrovarsene 20-30 nel giro di un giorno.