Vuoi provare a vincere col Gratta e Vinci grazie all’oroscopo? Dal 9 al 15 ottobre, saranno questi i giorni della settimana più fortunati di ogni segno zodiacale  

Ci sono giorni nei quali ci va tutto bene e altri dove tutto gira male. Molto dipende dagli astri e da quello che hanno in serbo per noi. La fortuna, del resto, va aiutata ed ecco, allora, quali saranno i giorni fortunati, per ogni segno, della prossima settimana.

Uno dei sogni di milioni di italiani che, ogni giorno, ci provano, è quello di fare fortuna col Gratta e Vinci. Comprare quello vincente, magari da 2 milioni di euro, così da salutare tutti al lavoro e vivere, per quanto possibile, di rendita. Sempre, senza esagerare col gioco, perché la ludopatia è malattia pericolosa e bisogna vigilare che non sconfini in una patologia.

Come si suol dire, tentar non nuoce, ma ci sono giorni, della prossima settimana, dove le probabilità di vittoria potrebbero aumentare. A dirlo, sono le stelle che, per noi, hanno in serbo un destino che potrebbe essere davvero fortunato. Insomma, la fortuna aiuta gli audaci, ma anche il nostro segno zodiacale potrebbe darci una mano, in tal senso.

Vuoi provare a vincere col Gratta e Vinci, grazie all’oroscopo? Segnati i giorni dove le stelle ti danno una mano

Sempre ricordandoci che anche noi, indipendentemente dalle stelle, potremmo darci una mano a far crescere le probabilità di vittoria. Ad esempio, ce n’è uno, da 10 euro, che è imbattibile come probabilità di vittoria. In ogni caso, vuoi provare a vincere col Gratta e Vinci grazie all’oroscopo? Vediamo, in ogni giorno della settimana, quali saranno quelli più fortunati, per ogni segno, dal 9 al 15 ottobre. Con una doverosa premessa.

Il fatto di avere giornate favorevoli, per un segno, non significa che, automaticamente, chiunque di quel segno vincerà al Gratta e Vinci in quel giorno. Diciamo che in quel particolare giorno della settimana è più probabile che molti di quel segno possano grattare un tagliando vincente. Il che non impedisce di vincere anche in altri giorni o di rimanere a bocca asciutta.

Ecco i giorni dove provare

Giovedì è certamente quello che sorride al Toro, mentre per i Gemelli, il weekend della prossima settimana è egualmente carico di buone speranze. Domenica da incorniciare per lo Scorpione, visto che sarà il giorno più favorevole di tutto il mese. Quanto al Capricorno, il martedì si presenta tra i più positivi, grazie a Mercurio. L’Ariete farebbe bene a guardare con interesse al prossimo sabato 14, mentre al Cancro sorride il venerdì.

Dovrebbe provarci, di sabato, il Leone, secondo le stelle, con la Vergine che lunedì ha più chance di altri giorni. Mercoledì 11 sorride alla Bilancia, con il Sagittario che dovrà pazientare fino a domenica, così come l’Acquario. Infine, per i Pesci, il giorno della prossima settimana da tenere d’occhio è martedì.