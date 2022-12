Il 2022 ha visto una incredibile performance del titolo D’Amico Int. Shipping che da inizio anno ha guadagnato oltre il 300%. Uno strepitoso rialzo per le migliori azioni della settimana che mai avevano corso così a lungo. Cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane?

Se i mezzi di trasporto per scopi civili hanno provocato, a causa del rialzo del petrolio e non solo, un autentico salasso per le famiglie italiane, c’è qualcuno che ne ha tratto un enorme profitto. Soprattutto nel settore del trasporto commerciale.

Il caso D’Amico Int. Shipping

Nel 2022, dopo un inizio in sordina, gli affari della società sono cresciuti come mai prima. Il gruppo d’Amico Int. Shipping, infatti, ha archiviato i primi nove mesi dell’anno con un utile netto di 62,8 milioni di dollari – di cui 43,6 nel solo terzo trimestre – in forte recupero sul rosso di 28,9 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente.

La causa principale di questa esplosione del giro di affari è stata lo scoppio della guerra in Ucraina. Ha portato, infatti, ad alcune sofferenze nella catena logistica, ma anche a un aumento delle attività di trasbordo, insieme a un incremento delle distanze medie di navigazione.

Strepitoso rialzo per le migliori azioni della settimana che mai avevano corso così a lungo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 16 dicembre a 0,4185 euro, in rialzo dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

L’enorme miglioramento dei conti nel secondo e nel terzo trimestre ha avuto, come era normale attendersi, un fortissimo impatto sull’andamento delle quotazioni a Piazza Affari. Ecco, quindi, spiegato il rialzo di oltre il 300% registrato da marzo in poi che ha fatto di D’Amico Int. Shipping il migliore titolo in assoluto del Ftse Mib. Sono così ben 39 le settimane consecutive al rialzo. Una sequenza che non si era mi vista nella storia del titolo.

In particolare, la settimana appena conclusasi ha registrato un’ulteriore accelerazione rialzista che rafforza ancora di più l’incrocio rialzista in corso. Un probabile obiettivo del rialzo in corso potrebbe andare a collocarsi in area 0,61 euro.

La valutazione del titolo

Secondo quando riportato sulla stampa specializzata, gli analisti hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa il 2%. Se, invece, si guarda ad altri parametri, il titolo potrebbe apparire come sottovalutato. Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 25%.

Un altro indicatore che esprime una forte valutazione del titolo è il Price to Book ratio. In questo caso, infatti, le azioni del titolo sono sottovalutate di circa il 30%.