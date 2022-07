Il concetto di idea creativa si è un po’ affievolito nel corso degli ultimi anni a causa della tantissima tecnologia da cui siamo circondati. Ogni tanto è come se ci affidassimo totalmente a essa, spegnendo il cervello. Pensiamo, per esempio, a quando guidiamo seguendo pedissequamente le indicazioni del navigatore, senza renderci più conto dei punti di riferimento. In questo modo, spesso serve passare diverse volte sullo stesso percorso, prima di impararlo a memoria.

Tuttavia, per fortuna, in molti fanno funzionare ancora la mente quando vogliono provare a riciclare qualcosa. Magari non più adatto a svolgere la propria funzione originaria, ma trasformabile in oggetti comunque utili.

È il caso delle federe dei cuscini. Dopo qualche tempo, vuoi per usura o semplicemente per la voglia di vederne altre al loro posto, arriva il momento di cambiarle. Spesso non si arriva a farlo quando sono proprio consunte, quindi si riesce a riciclarle per altri usi. Ne vedremo 5 in particolare, ma, con un po’ di abilità, potrebbero essere anche di più. In fondo, già la loro forma contenitiva è d’aiuto per capire come poterle trasformare.

Infatti, senza praticamente toccarle, potrebbero fungere da sacco o sacchetto. Pensiamo, in clima di vacanza, alla loro utilità come contenitore dei giochi da spiaggia dei bambini. Palette, secchiello, formine, rastrelli, innaffiatoi. Tutti dentro, con la possibilità di aggiungere un cordino per facilitare il trasporto. Una sacca già pronta, senza nemmeno sforzarsi.

Ecco 5 idee creative per riciclare le federe dei vecchi cuscini ottime da portare in vacanza

Possiamo poi adattarla per ricoprire o foderare altri oggetti. Pensiamo a un portabiancheria, a delle scatole, siano di cartone o di legno, addirittura a dei cassetti o a dei cesti dove poter mettere riviste, giocattoli o altri oggetti. Anche in questo caso il lavoro da fare sarebbe davvero minimo.

Per chi ha bambine appassionate di bambole, per esempio, si potrebbero usare per disegnare e ritagliare nuovi vestitini. Un lavoro all’apparenza complesso che, però, potrebbe servire per insegnare alle piccole l’arte del cucito, ormai in via d’estinzione. Dopodiché, sappiamo che tanti grandi stilisti di moda hanno cominciato così. Quindi, potrebbe pure essere il modo per sviluppare una vocazione.

Non è detto, poi, che i vestiti possano servire solo per le bambole. Perché avendone a disposizione due o più, si potrebbero riciclare come gonne o top, magari da usare in spiaggia. Se le federe sono colorate e si ha la passione dell’ago e filo, esistono diversi tutorial che spiegano passo dopo passo come cucirle insieme.

L’ultimo modo in cui si potrebbero riciclare è producendo dei tovaglioli o dei fazzoletti. Si possono tagliare della forma che più ci aggrada, cucirne i bordi e usarli in questo modo, al posto di quelli di carta. Sicuramente più pratici, ma anche più inquinanti.

Ecco 5 idee creative per riciclare le federe dei cuscini, dunque. Conoscendo l’arte del cucito, poi, si potrebbero fare davvero molti oggetti utili sia per andare in viaggio, che per la vita di tutti i giorni. Stesso discorso dicasi anche per altri accessori che utilizziamo quando andiamo sulla spiaggia.

