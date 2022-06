Tempo di pensare alle valigie per alcuni fortunati che si godranno le vacanze a luglio. Con i saldi ormai prossimi, si cercherà di arricchire il guardaroba soprattutto di quei capi che ci serviranno in vacanza. Di conseguenza, costumi, parei e teli mare potrebbero andare per la maggiore.

Magari perché non ce la siamo sentita di eliminarli subito alla fine della stagione scorsa o semplicemente perché non ci siamo accorti di quanto potessero essere usurati. O, magari, perché abbiamo pensato di dare loro un nuovo uso, sostituendoli poi con dei nuovi.

È il caso, per esempio, dei teli mare. Lisi, bucati, rovinati o semplicemente consunti. Non siamo convinti di buttarli via perché acquistati in un luogo speciale? Sono dei ricordi di una vacanza particolare? Ce li hanno regalati delle persone importanti? Insomma, non vorremmo metterli nella spazzatura, ma il loro tempo è giunto al termine. Cosa fare dunque? Il riciclo creativo ci viene in aiuto, per farli rinascere in altro modo, per dare loro un uso diverso e tenerli con noi anche in questa vacanza. Vediamo come, con alcuni semplici trucchi.

Come riciclare in maniera creativa i vecchi teli mare usurati con questi semplici ed economici trucchi fai da te

Chi è avvezzo al taglia e cuci e ha a disposizione una macchina da cucire sarà sicuramente avvantaggiato. Per esempio, potremmo ridurre il telo mare a un semplice tappetino, delle dimensioni che preferiamo, da utilizzare in bagno o in altri ambienti. Sarà sufficiente un gessetto per delimitarne il perimetro, una forbice per tagliarlo e la macchina per fare gli orli.

Stesso procedimento potremmo seguire per creare una comoda borsa mare da spiaggia. Quindi, prendere le misure, tagliare, andando poi a cucire le estremità. Possiamo poi decidere di lasciare un lato aperto, oppure di chiuderlo con dei semplici pezzi di velcro adesivo.

Un ottimo paraspifferi

Non solo soluzioni per l’estate. Infatti, potremmo creare anche dei salsicciotti paraspifferi per porte e finestre, da usare in inverno. Basta tagliare il telo, alla misura necessaria, mettere una punta di colla a caldo all’estremità e iniziare ad arrotolare. Sigillarlo ancora con la colla o con dei nastrini e il gioco è fatto.

Se poi il telo mare fosse un ricordo, possiamo utilizzarlo per fare un peluche per il nostro bambino o per il nostro nipotino. Semplicemente andando a tagliarlo nella misura che preferiamo e avvalendoci di elastici per formare la figura. Lo avvolgiamo a salsiccia, poi lo incrociamo a caramella, in modo da creare le estremità. Lo raccogliamo dal lato opposto per farne la testa. Fermiamo il tutto con un paio di giri di elastico e il peluche è pronto.

Ecco, dunque, come riciclare in maniera creativa i vecchi teli mare rovinati, dando loro una seconda vita che ci impedisca di buttarli nella spazzatura. Con questa logica, tutto può avere una seconda vita, anche altri oggetti che sembrano usurati e consumati e apparentemente non più utilizzabili.

