Abbiamo già visto le centinaia di opportunità di lavoro nel pubblico impiego disponibili in Puglia in questo inizio 2022. Restiamo sulla stessa scia e aggiungiamo una nuova opportunità di lavoro apparsa sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio. Nello specifico, l’ARPAL Puglia (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro) ricerca 31 unità a tempo pieno e determinato. La durata prevista del contratto, infatti, è pari a 18 mesi eventualmente prorogabili. Sono richiesti vari profili professionali nelle categorie B3, C e D.

Illustriamo i passaggi chiave del bando, dunque ecco 31 posti di lavoro nel pubblico impiego anche solo con scuola media e senza prova scritta.

Vediamo quali sono i profili richiesti

I profili ricercati sono i seguenti:

n. 3 specialisti tecnici esperti in patrimonio e appalti in opere pubbliche, progettazione e programmazione, categoria D;

n. 7 specialisti amministrativi, categoria D:

n. 3 istruttori tecnici con esperienze e competenze in gestione, patrimonio e appalti in opere pubbliche, categoria C;

n. 9 istruttori amministrativi, categoria C;

n. 9 collaboratori amministrativi, categoria B3.

In corrispondenza dei vari profili, l’art. 2 del bando elenca le competenze e conoscenze di base del candidato. Inoltre l’art. 4 precisa che sono previste riserve di posti a favore dei militari volontari.

Uno sguardo ai requisiti di ammissione ai concorsi

Il bando distingue i requisiti di carattere generale da quelli specifici.

Tra i primi troviamo la cittadinanza italiana (secondo quanto dispone la legge in merito), il pieno godimento dei diritti, l’idoneità fisica all’impiego. Poi l’assolvimento dell’eventuale obbligo di leva, l’assenza di condanne penali e non essere stati destituiti o allontanati dal pubblico impiego.

Inoltre ai candidati si richiede una buona conoscenza della lingua inglese e un’ottima conoscenza ed utilizzo delle comuni applicazioni informatiche.

Quanto ai requisiti specifici, il concorso prevede il possesso della laurea per le categorie D. Per i 3 specialisti tecnici è inoltre richiesta la patente di guida non inferiore alla B e il titolo di abilitazione all’esercizio della professione.

Per le figure degli istruttori (tecnici e amministrativi) si richiede il diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Tuttavia, nel caso dei tecnici occorre il diploma di geometra (o equipollenti) o un titolo di studio superiore e “assorbente”.

Infine per i 9 posti di collaboratore amministrativo si richiede il diploma di istruzione secondaria di primo grado. Inoltre, anche il possesso di una certificazione informatica tra EDCL o Eipass. In alternativa, un titolo di studio equivalente o equipollente. Tuttavia, sono ammessi a alla partecipazione i candidati in possesso di titolo di studio superiore in qualsiasi area formativa.

Ecco 31 posti di lavoro nel pubblico impiego anche solo con scuola media e senza prova scritta

L’istanza di partecipazione al concorso andrà inoltrata solo tramite PEC entro la mezzanotte del 2 febbraio. La domanda, e relativi allegati, andrà inviata all’indirizzo PEC dell’ARPAC Puglia come indicato all’art. 5.

L’art. 7 precisa che l’Agenzia potrebbe ricorrere alla prova preselettiva nel caso in cui le domande di partecipazione per ognuno dei profili ecceda il numero di 150.

Quanto alla procedura selettiva, essa è basata sulla valutazione dei titoli e una prova-colloquio per ciascun profilo professionale.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando per sciogliere tutti i dubbi del caso.

