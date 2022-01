Può capitare a tutti di ritrovarsi all’ora di cena senza avere avuto il tempo di cucinare, o addirittura di avere ospiti e non sapere come fare.

In questo articolo spieghiamo cosa cucinare in pochissimo tempo con quello che si ha in frigo per salvare la cena all’ultimo momento e fare una bella figura se ci sono ospiti.

Improvvisare una cena all’ultimo momento non è semplice, perché il tempo a disposizione è poco, a meno che non si decida di mangiare cibo crudo, oppure avanzi dei giorni precedenti. Questi ad esempio possono essere trasformati in nuove e buone ricette da mettere a tavola.

Vediamo come fare.

Frittata con i salumi e le verdure

La frittata si prepara in cinque minuti e in genere in casa le uova non mancano quasi mai.

Basta sbattere le uova, aggiungere un po’ di parmigiano reggiano e versare in padella dopo averla cosparsa con un filo di olio. Aggiungere sulla frittata ciò che si ha in frigo, ad esempio dei pomodorini, dei pezzettini di salsiccia dolce, del prosciutto cotto o crudo, mortadella, della rucola, zucchine o melanzane grigliate. È possibile arrotolare la frittata dopo averla farcita con gli ingredienti che abbiamo in frigo per mangiare una sorta di crêpes. Lasciarla raffreddare, tagliarla a rondelle e servirla.

Frittele di tutti i gusti

La preparazione delle frittelle richiede poco tempo e si preparano con qualsiasi ingrediente: carote e pancetta, speck e ricotta, oppure se si possiede un microonde, anche con salsiccia, patate e formaggio. Basta cuocere le patate nel microonde alla massima potenza per averle cotte in pochi minuti.

Ecco cosa cucinare in pochissimo tempo con quello che si ha in frigo per salvare la cena all’ultimo momento. Un’idea potrebbero essere le polpette di ogni tipo

Anche le polpette possono essere preparate in poco tempo, senza utilizzare il macinato ma solo gli insaccati presenti in frigo.

Ad esempio, si possono preparare le polpette di prosciutto crudo, di mortadella oppure di prosciutto cotto con la salsa di yogurt. Se abbiamo delle verdure cotte avanzate, la bella figura è assicurata cucinando le polpette di broccoli o di spinaci.

I pomodori ripieni

Se siamo nella stagione dei pomodori, l’ideale è preparare dei pomodori ripieni. Basta lavare, tagliare in due i pomodori crudi, svuotarli della polpa e riempirli con del tonno e della maionese, oppure con prosciutto e formaggio cremoso.

Insalata di pollo

Possono esserci avanzati degli straccetti di pollo del giorno prima da utilizzare combinandoli con dell’insalata, pomodorini, mais in scatola, olive nere e un cipollotto. Verrà fuori una cena completa da poter preparare se ci troviamo nel periodo estivo.