L’autunno è la stagione ideale per riscoprire il piacere di cucinare. Passiamo molto più tempo in casa, la natura ci regala prodotti straordinari e il clima più fresco ci permette di stare tranquillamente ai fornelli. Quale migliore occasione per affinare le nostre doti e imparare nuove ricette? Oggi parleremo di uno dei condimenti più utilizzati in cucina: la maionese. Molti di noi la preparano in casa con risultati in alcuni casi disastrosi. Ma niente paura. Ecco i 5 comunissimi errori che distruggono la maionese e come salvarla in tempo record. Imparare a riconoscere dove sbagliamo è il primo passo per realizzare un prodotto degno degli chef stellati. E forse potremmo finalmente dire addio anche ai prodotti confezionati.

Ecco i 5 comunissimi errori che distruggono la maionese e come salvarla in tempo record

Il primo, e forse più banale, errore che commette chi decide di preparare in casa la maionese è quello della scelta delle uova. Impariamo a riconoscere le uova migliori. Solitamente sono quelle con il codice 0 stampato sopra il guscio. Significa che le galline sono state nutrite con mangime biologico e allevate a terra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Una volta scelti gli ingredienti giusti dobbiamo capire bene i passaggi. Molti rovinano la maionese mettendo il sale soltanto alla fine. È un errore grave. Rischiamo di non farlo sciogliere bene e sentirlo scricchiolare quando andremo a mangiarla. Proviamo invece a mettere il sale nell’olio o nell’estratto di limone. Molto probabilmente si amalgamerà alla perfezione.

Il terzo errore decisamente da evitare è quello in fase di mescolatura. Chiunque abbia un minimo di dimestichezza in cucina sa che gli impasti vanno mescolati sempre nello stesso verso. Una lezione ancora più importante nel caso della maionese. “Girare” delicatamente sempre dalla stessa parte non rovinerà gli ingredienti ed eviterà che la salsa perda di consistenza.

Cosa fare se impazzisce e come scegliere l’olio giusto

Il terrore di chi prepara la maionese è quasi sempre uno: che impazzisca. Manteniamo la calma. Se vediamo che gli ingredienti iniziano a separarsi, non facciamoci prendere dal panico e sbattiamo un tuorlo d’uovo in un’altra ciotola. Incorporiamolo delicatamente nella salsa che si sta decomponendo e quasi sicuramente avremo risolto il problema.

Attenzione anche all’olio che scegliamo. La ricetta tradizionale prevede l’olio di semi. Ma siamo noi i padroni in cucina e nessuno ci vieta di provare altri aromi. Un trucchetto è quello di usare l’olio d’oliva o una miscela di oli. Non soltanto daremo più gusto alla maionese, ma resterà anche più morbida durante la preparazione.

Approfondimento

Sono questi i 5 comunissimi errori che rendono immangiabili i nostri fichi ma possiamo rimediare facilmente