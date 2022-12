Ecco 3 serie TV su Netflix da non perdere. L’ultima ci lascerà col fiato sospeso fino alla fine!

Durante le imminenti vacanze di Natale, possiamo trascorrere un po’ del nostro tempo libero guardando delle serie TV. Su Netflix, come sempre, abbiamo l’imbarazzo della scelta. Scopriamo quindi cosa ci riserverà quest’anno il suo palinsesto.

Tra poco più di una settimana, arriveranno ufficialmente le vacanze Natalizie. Avendo del tempo libero, in questi giorni possiamo approfittarne per svolgere tutte quelle attività che, per via dello studio o del lavoro, solitamente non riusciamo a portare avanti. Ad esempio, possiamo sfruttare queste settimane di riposo per iniziare, o recuperare tutte quelle serie TV che abbiamo salvato tra i preferiti e che ancora non abbiamo visto.

Escludendo i contenuti a tema natalizio, nei prossimi giorni usciranno tantissime serie televisive da non perdere. Come vedremo tra poco, ce ne sono in particolare 3 che, negli anni scorsi, hanno riscosso un grande successo.

Ecco 3 serie TV su Netflix da non perdere e da vedere a Natale da soli o in compagnia

Andando in ordine cronologico, il 16 dicembre uscirà su Netflix “Paradise Police”, una serie animata statunitense molto divertente, apprezzata soprattutto per il suo linguaggio scurrile. Il protagonista della storia è Kevin Crawford, un ragazzo di 18 anni che, costretto dalla madre, si arruola come recluta nel corpo di polizia.

Pur essendo il suo sogno fin da bambino, Kevin si dimostra impacciato e spesso inadeguato. Per questo, viene relegato al ruolo di vigile urbano. Tutte le vicende sono ambientate nella cittadina di Paradise che, al contrario di come suggerisce il nome, è un vero e proprio inferno, abitato da bifolchi e spacciatori.

Emily in Paris 3

Il 21 dicembre, invece, sarà possibile guardare l’attesissima terza stagione di “Emily in Paris”. Distribuita su Netflix dall’ottobre del 2020, essa ha riscosso un grande successo già dalle prime due stagioni. Ciò ha spinto i produttori a confermare non solo la terza, ma anche la quarta stagione che probabilmente sarà disponibile nel 2023-2024.

La storia è incentrata su una ragazza statunitense di 28 anni di nome Emily Cooper che si trasferisce a Parigi per lavoro. In poco tempo, la giovane inizia a adattarsi ai ritmi della città e, grazie al suo modo di fare, stringe nuove amicizie ed incontra anche l’amore. La serie, negli anni, ha attirato numerose critiche, soprattutto per il racconto parodistico della società francese, ma anche molti apprezzamenti. Infatti, è stata candidata nel 2021 al Golden Globe per la miglior serie commedia o musicale.

La serie TV giapponese che ha scioccato il Mondo

Infine, il 22 dicembre, a pochi giorni dalla Vigilia di Natale, uscirà la seconda stagione di “Alice in Borderland”. Basata sull’omonimo manga di Haro Aso, si tratta di una serie TV giapponese che racchiude in sé vari generi, dal fantascientifico al thriller.

Il protagonista del racconto è Arisu, un ex studente universitario appassionato di videogiochi che si ritrova improvvisamente catapultato in una realtà distopica. La sua città, Tokyo, è improvvisamente deserta e il giovane, insieme ai suoi amici, sono costretti a superare un gioco molto cruento per sopravvivere. Quindi, ecco 3 serie TV su Netflix da non perdere durante queste vacanze di Natale e che potremo guardare con parenti, amici, o anche da soli.