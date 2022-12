Attività natalizie e menù consigliati per far sentire gli anziani speciali durante le festività

Non lasciamo da soli i nostri cari durante il Natale, i nonni rendono indimenticabili i giorni di festa e sono tante le cose che possiamo fare insieme. Scopriamo come possiamo organizzarci e quali piatti cucinare.

Se ci accorgiamo di aver trascurato i nostri cari e di voler trascorrere del tempo con loro, dobbiamo sapere che ci sono delle regole da seguire. Passare del tempo con i nonni o con i nostri genitori, se sono anziani, è il regalo migliore che possiamo fare loro. Non lasciarli soli a Natale e coinvolgerli nella nostra vita domestica farà stare bene anche noi.

Impiegare qualche ora a parlare con loro ricordando i tempi passati, cucinare insieme i piatti preferiti, organizzare delle festicciole con gli amici che vivono vicini sono pensieri che verranno apprezzati. Hobbies e passatempi sono importanti per le persone di una certa età. Ci aiutano a trovare punti in comune che facilitano la convivenza e allo stesso tempo sono utili per tenere la mente occupata. Per farli sentire importanti possiamo raccogliere in un album le vecchie foto e ascoltarli mentre raccontano le storie che hanno caratterizzato la loro vita.

Creare le atmosfere giuste senza dimenticare l’attività fisica

Attività natalizie e menù consigliati sono fondamentali per trascorrere le festività insieme in armonia. Creiamo un calendario con immagini divertenti per stabilire il programma da seguire durante la convivenza. Ma anche delle playlist con le loro canzoni preferite a tema natalizio. Molto importante sarà non fare errori con i regali. Pantofole, scarpe e cappelli di lana sono sempre graditi, con un po’ di originalità possiamo fare di meglio. Un vecchio vinile che la persona cara ha sempre desiderato o ha smarrito potrebbe essere una vera sorpresa. Ascoltarlo insieme davanti al camino acceso o seduti sul divano potrebbe portare a una condivisione che non verrà certo dimenticata.

Non sarebbe male dedicarsi anche all’attività fisica. Se vicino a casa c’è un parco, organizziamo delle passeggiate. Se viviamo nei pressi di un lago, prendiamoci qualche ora per visitarlo e vivere momenti rilassanti e di condivisione. Sarebbe divertente visitare insieme i mercatini natalizi del quartiere o del centro storico e comprare qualche oggetto scelto insieme per rendere la casa più accogliente.

Attività natalizie e menù consigliati per pranzi e cene gustose e nutrienti

Se la persona cara trascorrerà le vacanze di Natale con noi, mettiamo la cucina e il cucinare al centro delle nostre attività in comune. Ricordiamoci che il menù per gli anziani deve essere gustoso ma controllato. Colesterolo e glicemia sono nemici dell’età e queste attenzioni, oltre a essere obbligatorie, dimostrano il nostro interessamento nei loro confronti. Il brodo di carne e le lasagne potrebbero essere una via di mezzo per il primo. Carne lessa, polpette di pollo e spinaci e soufflé potrebbero favorire la masticazione. Lenticchie, piselli, fagiolini e purè non possono mancare.

Non fermiamoci ai soliti panettoni o al pandoro per quanto riguarda i dolci. Una torta Margherita sarebbe gradita, ma evitiamo il burro. Prepariamo i muffin, se utilizziamo cioccolato e nocciola, senza burro e uova, potremmo rimanere dentro le 80 calorie. Immancabile il tiramisù. Dolce leggero ma proteico, possiamo prepararlo in 5 minuti con 4 ingredienti. Utilizziamo fette Wasa, yogurt greco, caffè e cacao. Rendiamo uniche le feste quest’anno. Passarle in compagnia sarà il regalo più bello.