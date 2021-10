Che sia un problema cronico o semplicemente dovuto a una nottata in bianco, le occhiaie e gli occhi gonfi sono un fastidio che affligge diverse persone ogni giorno.

Le occhiaie in particolare sono caratterizzate da una colorazione più scura in tutta la zona peri-orbitale, ossia quella più in basso dell’occhio. Quando si hanno gli occhi gonfi, invece, tutto l’occhio viene interessato da un gonfiore anomalo.

Queste condizioni sono difficili da eliminare, soprattutto se non si tratta di un episodio temporaneo, dovuto magari a stress o mancanza di sonno. Con un po’ di pazienza e qualche accorgimento, però, si potrebbero ridurre e migliorare.

Dunque, ecco 3 sensazionali trucchetti della nonna contro occhiaie e occhi gonfi 100% naturali. In generale, però, è sempre meglio consultare il nostro medico di base per fugare ogni dubbio. Solo lui sarà in grado di darci una spiegazione e una terapia adeguata a questo tipo di problematiche.

Ecco 3 sensazionali trucchetti della nonna contro occhiaie e occhi gonfi 100% naturali ed efficaci

Per quanto riguarda il gonfiore negli occhi, un rimedio valido e naturale allo stesso tempo sarebbe il freddo. Il freddo aiuterebbe a sgonfiare l’area interessata dal gonfiore riportando la pelle a uno stato naturale. Perciò, quando abbiamo a che fare con gli occhi gonfi, potremmo mettere due cucchiaini in frigo e, dopo dieci minuti circa, posizionarli sugli occhi dalla parte concava e lasciarli agire per circa 5 minuti, fino a quando i cucchiaini non ritornano alla loro temperatura naturale. Se necessario, potremmo ripetere questa azione per più volte nell’arco della giornata.

Aloe vera

Anche l’aloe vera sembrerebbe essere un ottimo alleato contro gli occhi gonfi. Applicare una piccola quantità di estratto di aloe vera su tutto l’occhio, facendo dei leggeri massaggi aiuterebbe a dare sollievo alla zona rigonfia. Prima di applicare qualunque cosa sugli occhi, però, è bene fare attenzione a qualunque eventuale irritazione o allergia.

Cetriolo e bustine di tè

Il cetriolo e le bustine da tè non solo aiuterebbero a sgonfiare gli occhi, ma sarebbero molto utili nel contrastare le occhiaie.

Anche nel caso dei cetrioli possiamo mettere due fettine in frigo e successivamente applicarle negli occhi lasciandole posizionate per circa 30 minuti. In questo modo il cetriolo aiuterebbe a riattivare la circolazione diminuendo la zona scura sotto l’occhio.

Anche la bustina di tè farebbe lo stesso effetto. In questo caso, si dovrebbe applicare calda: metterla ammollo in un po’ d’acqua bollente e, dopo averla fatta raffreddare un po’, applicarla sugli occhi, lasciandola in posa per qualche minuto.

Approfondimento

