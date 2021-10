Trovare delle piante adatte al clima di questa stagione può sembrare un’impresa complicata, ma non è così. Infatti, ci sono davvero tantissime specie resistenti a temperature più basse e che sono in grado di fiorire fino all’arrivo del Natale.

Infatti, avevamo già presentato queste varietà di ciclamini resistenti al freddo, capaci di rendere bellissimo qualsiasi balcone o giardino. Oggi, invece, vedremo più da vicino altre varietà molto interessanti e che in pochi conoscono.

Infatti, ecco 3 meravigliose piante che sbocciano a novembre e che aprono le porte al magico Natale

Il primo esemplare che vedremo oggi è la grevillea, anche detta “fiore di ragno”, una pianta appartenente alla famiglia delle Proteaceae.

Conta circa 200 specie e sono tutte apprezzatissime per la loro fioritura appariscente che si estende dall’autunno fino alla primavera successiva. I fiori, molto particolari nella loro forma, sono riuniti in racemi disposti nella zona apicale. Inoltre, sono privi di petali ed hanno un solo calice dal quale spunta un lunghissimo stilo. Quando non è in fioritura, la grevillea somiglia molto al rosmarino, oppure ad una pianta conifera.

Per quanto riguarda la coltivazione, questa è una pianta molto resistente che predilige terreni asciutti ed un clima secco. Mal sopporta invece le gelate, con temperature inferiori a 5 gradi sotto zero.

Se coltivata in vaso, ha bisogno di un terreno piuttosto acido e ricco di nutrienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

La meravigliosa pianta che ricorda subito le festività natalizie

La seconda pianta che ricorda subito le festività natalizie è l’elleboro, o anche detta “rosa di Natale”. Si tratta di una pianta rustica e perenne che genera eleganti cespugli molto decorativi.

I fiori sono in genere bianchi, ma alcune specie possiedono dei petali che vanno dal rosa al verde.

Fiorendo dall’autunno inoltrato fino a marzo, è una pianta che non teme il freddo e si adatta facilmente sia in giardino che in vaso.

Per quanto riguarda il terreno, predilige in genere quelli soffici, misti a torba e ben drenati. Infine, va innaffiata almeno un paio di volte a settimana e concimata solo durante la primavera, ogni 20 giorni.

La terza ed ultima pianta di questa lista è le tradescantia, anche detta erba miseria, per via della facilità con la quale si diffonde. Un po’ come accade proprio per la miseria, intesa come sfortuna.

Infatti, questa pianta in diverse culture ha un’accezione negativa, tanto che non viene mai regalata.

Al contrario, una pianta che attira soldi e fortuna è l’aucuba japonica, che abbiamo approfondito in questo articolo.

Tuttavia, la tradescantia è molto apprezzata per la fioritura appariscente e la facilità di coltivazione. Durante l’inverno, però, non sopporta temperature inferiori ai 7 gradi ed è quindi più adatta all’ambiente interno. Dunque, ecco 3 meravigliose piante che sbocciano a novembre e che aprono le porte al magico Natale.

Approfondimento

Basta agrifogli e stelle di Natale, ecco la pianta che farà scoppiare di invidia anche i vicini.