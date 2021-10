I ciclamini sono sicuramente tra le piante più apprezzate dell’autunno e dell’inverno. Questo perché, oltre ad essere molto colorati e sgargianti, sono anche in grado di resistere alle basse temperature.

Infatti, i ciclamini fioriscono solitamente dall’inizio dell’autunno fino all’inizio dell’estate successiva, senza temere il freddo.

Esistono tantissime varietà di ciclamini che possiamo differenziare in due grandi gruppi:

i ciclamini selvatici;

i ciclamini da vaso.

In questo articolo, scopriremo come avere balconi, giardini e davanzali sempre fioriti con queste varietà di ciclamini super resistenti al freddo. Ma prima, analizziamo le varie specie e in che modo possiamo curarle.

Quelli selvatici

Questi esemplari di ciclamini sono meno diffusi ma anche più adatti all’ambiente esterno.

Presentano piccoli fiori rosa molto delicati, e sono perfetti per decorare aiuole o per contornare alberi sempreverdi. Questi tipi di ciclamino sono una specie spontanea protetta e, per questo, è vietato raccoglierli.

Se si sceglie di coltivare questo tipo di ciclamini è bene conoscere alcuni aspetti. Innanzitutto vanno posizionati in un luogo ombreggiato e lontano da correnti d’aria. L’ideale, come già detto, sarebbe quello di metterli all’ombra di alberi o siepi.

Il terreno deve essere soffice, umido e drenante, concimato con del letame maturo, o con altri fertilizzanti biologici e naturali.

Quelli da vaso

I ciclamini da vaso, al contrario di quelli selvatici, presentano fiori più grandi e sgargianti, ma sono meno resistenti al freddo. Per questo motivo, sono ideali per decorare gli ambienti di casa e per abbellire tavoli, mobili e davanzali.

Vanno posizionati lontano da fonti di calore come i termosifoni, o i raggi diretti del sole. Inoltre, resistono a temperature che oscillano tra i 15 ed i 20 gradi, e non hanno bisogno di molta acqua. Il terreno invece necessita di un substrato acido, composto da un mix di torba e sabbia.

Balconi, giardini e davanzali sempre fioriti con queste varietà di ciclamini super resistenti al freddo

Tra le varietà di ciclamino più resistenti ai mesi autunnali e invernali troviamo il cyclamen coum.

Questa specie, originaria dell’Europa e dell’Asia minore, è rustica e produce fiori rosa o bianchi da inizio dicembre fino a marzo. Crescono principalmente nei boschi, sono molto resistenti al freddo e sono ideali per abbellire i giardini esterni.

Una varietà, invece, adatta all’ambiente domestico è il cyclamen persicum. Questa pianta semirustica fiorisce per tutto l’autunno e l’inverno, e cresce benissimo anche in vaso. Raggiunge un’altezza di 20 centimetri, e presenta foglie e fiori tanto grandi.

Infine, tra i ciclamini che fioriscono in autunno troviamo il cyclamen europaeum (o purpurascens). Questa varietà è di taglia molto piccola e presenta foglie tonde e seghettate, con profumatissimi fiori porpora.

Cresce anch’essa nei boschi al fianco di castagni e betulle, principalmente su terreni calcarei.