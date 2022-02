San Valentino è ormai alle porte e, tra un cioccolatino e un mazzo di fiori, potremmo decidere di voler trascorrere una giornata diversa programmando una gita fuori porta.

Questa potrebbe essere l’occasione per staccare la spina dalla quotidianità e prendersi una pausa di coppia senza guardare ai giri d’orologio.

Tuttavia, se fossimo incerti sul dove andare, in questo articolo potremmo finalmente trovare la nostra meta ideale.

Infatti, scopriremo tre luoghi incantati perfetti per trascorrere un weekend d’amore o anche solamente un giorno senza perdersi nessuna delle bellezze che custodiscono.

Ecco 3 magici borghi tra i più belli d’Italia da visitare in giornata per una fuga romantica

La prima meta che raggiungiamo si trova in Veneto, in provincia di Verona.

Una frazione del più grande comune di Valeggio rientra proprio nell’elenco dei borghi più belli d’Italia.

Stiamo parlando di Borghetto, conosciuto come un piccolo villaggio di mulini che sembra galleggiare sul fiume Mincio.

L’acqua, quindi, è un elemento imprescindibile sul quale sorgono piccole abitazioni di pietra e colorate, ponticelli e piazzette piene di verde.

Perdersi tra i suoi vicoletti è quasi un’attività offerta dal borgo per immortalare nel cuore e magari anche con qualche foto, degli scorci unici.

Potremmo poi concederci una passeggiata sul ponte Visconteo e potremmo visitare la Chiesa di San Marco Evangelista con degli affreschi del Quattrocento.

Più su, ancorato sulla collina, sorge invece l’antichissimo castello Scaligero, fortezza medievale raggiungibile a piedi da Borghetto.

Infine, tra una camminata e l’altra, non dovremmo dimenticarci di gustare qualche piatto tipico come i tortellini “nodo d’amore”, il luccio o la trota.

In Emilia Romagna

Salutiamo il Veneto per dirigerci in provincia di Ravenna, in un borgo dall’animo medievale che si chiama Brisighella.

L’intera cittadina è sormontata da tre pizzi rocciosi sui quali s’incastonano la rocca manfrediana, la torre dell’Orologio e il santuario di Monticino, mete imperdibili.

A queste potremmo aggiungere:

piazza Marconi e il palazzo Maghinardo;

la via degli Asini o del Borgo;

la chiesa dell’Osservanza e quella di San Michele Arcangelo.

Per una pausa food, invece, potremmo provare la spoja lorda o lanciarci su una degustazione dell’olio extravergine di oliva tipico e del carciofo di Moretto.

Nelle Marche

Infine, ci trasferiamo al centro Italia, nella provincia di Pesaro-Urbino, alla scoperta di Gradara.

Questo borgo è forse quello che più di tutti gli altri è impregnato d’amore.

La sua rocca, infatti, ha fatto da scenario alla storia drammatica di due amanti, realmente esistiti, e conosciuti in tutto il Mondo: Paolo e Francesca.

Tra le sue stanze, però, si sono consumate altre storie famose come quella di Isotta e Sigismondo e di Lucrezia Borgia e Giovanni Sforza.

Oltre alla Rocca Demaniale, non dovremmo perderci:

una passeggiata sulla cinta muraria, seguendo il percorso dei Camminamenti di Ronda;

il bosco di Paolo e Francesca;

il palazzo Rubini Vesin;

il Museo Storico e la grotta medievale al suo interno.

Per concludere, a pranzo o a cena dovremmo ordinare come piatto tipico i tagliolini con la bomba.

Quindi, ecco 3 magici borghi da appuntarci come mete ideali dove trascorrere una fantastica festa degli innamorati.

