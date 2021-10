Quando vogliamo acquistare frutta e verdura, in genere, andiamo al supermercato oppure al mercato più vicino a casa. Camminando tra le casse stracolme può sembrarci di avere tante opzioni tra cui scegliere. Tuttavia, esistono dei prodotti che non sempre si trovano tra i banchi del supermercato e per questo sono forse poco conosciuti.

Cosa sono i frutti antichi

Tra i frutti più o meno dimenticati che potremmo non vedere al supermercato ci sono i cosiddetti frutti antichi. Si tratta di alcune varietà di piante da frutto che trovano poco o nessuno spazio tra gli scaffali. Anche il mercato o il fruttivendolo sotto casa potrebbero non averli.

Si tratta di piante che in passato crescevano nelle campagne spontaneamente o grazie alle cure dei contadini e che, purtroppo, ora sono quasi dimenticate.

I classici frutti che troviamo quasi ovunque sono quelli più richiesti dal mercato oppure seguono le mode alimentari del momento. Non ci resta che scoprire quali sono i frutti antichi e gustarci questi nuovi sapori dimenticati.

Ecco 3 frutti antichi da riscoprire che pochi conoscono perché molto rari anche tra i banchi del supermercato

I frutti antichi sono molti, ma oggi ne scopriamo tre:

la giuggiola, altrimenti detta dattero cinese, ha un’origine molto antica ed è la protagonista della famosa espressione “andare in brodo di giuggiole”. Adatta anche come pianta ornamentale, ci dona un frutto molto dolce; il cotogno è un albero da frutto che produce mele e pere chiamate, appunto, cotogne. In tarda primavera o all’inizio dell’estate possiamo vederlo fiorire; il corniolo è una pianta sia da frutto sia ornamentale che in primavera ci offre dei bellissimi fiori gialli. I suoi frutti sono simili alle olive per grandezza e colore, hanno un sapore acidulo, ma sono ricche di vitamina C ed utili per preparare marmellate, gelatine o canditi.

Dove possiamo trovare i frutti antichi

Non è semplice trovare i frutti antichi, perché, come abbiamo detto, non si trovano comunemente nei supermercati, mercati o negozi locali.

Una prima soluzione è trovare dei vivai nella nostra zona specializzati in piante antiche. Se non ce ne sono, possiamo cercarli online facendo attenzione alla qualità dei prodotti offerti.

Un’alternativa c’è, ma bisogna saper aspettare, perché è disponibile solo una volta all’anno. Infatti, il comune di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, organizza ogni anno la Festa dei Frutti Dimenticati. Qui, oltre a spettacoli, mostre e laboratori, possiamo trovare i contadini locali che propongono queste varietà di frutta perdute.

Altrimenti, possiamo decidere di piantarli direttamente in vaso o nel nostro giardino.

Altrimenti, possiamo decidere di piantarli direttamente in vaso o nel nostro giardino.

Invece, parlando di frutti più tradizionali, forse pochi sanno che non la banana ma è questo il frutto più ricco di potassio che potrebbe aiutare contro la debolezza muscolare.