Secondo H. P. Lovecraft, “Il sentimento più forte e più antico dell’animo umano è la paura, e la paura più grande è quella dell’ignoto”.

Halloween è vicino, e in molti cercano la pellicola ideale per una serata spaventosa. Ma ecco che l’ignoto bussa alla porta: a quale film dedicare due ore del nostro preziosissimo tempo libero?

In un precedente articolo, abbiamo parlato di cinque avvincenti film horror su Netflix per passare un Halloween indimenticabile con gli amici. Per chi li avesse già visti, o fosse in cerca di un brivido nuovo, ecco un film appena uscito che sorprenderà i fan più smaliziati del genere.

Dal regista di Aquaman e The Conjuring ecco un nuovo terrificante film perfetto per Halloween

James Wan è uno dei registi horror più amati e imitati, capace di dettare le mode del cinema di paura.

A lui si deve la serie di Saw, che ha portato alla ribalta i thriller incentrati su giochi cruenti e letali. E merito suo è anche il revival delle pellicole incentrate su fantasmi e possessioni demoniache, tornate in auge grazie alle saghe di Insidious e The Conjuring.

Dopo l’incursione nel Mondo dei supereroi con Aquaman, Wan torna a spaventarci con una storia densa di orrore e colpi di scena.

La storia

Malignant, questo il titolo dell’ultima fatica di Wan, racconta la storia di Madison, che dopo essere stata vittima di un trauma inizia ad avere strani incubi a occhi aperti. Le sue allucinazioni, però, le mostrano inspiegabilmente omicidi realmente avvenuti. C’è un serial killer, in città. E la sua identità potrebbe essere celata nel passato di Madison.

Un film sorprendente che unisce paura e divertimento

Malignant è un film che osa percorrere strade inaspettate. Sono lontane le atmosfere di Saw e The Conjuring. Il tono, qui, oscilla tra il terrificante e lo smaccatamente divertente, in un omaggio a certi B movies horror degli anni Ottanta.

Di più non si può dire, per non rovinare le tante sorprese che la trama sa riservare. Un solo avvertimento. Chi dovesse annoiarsi durante la prima parte del film tenga duro: lo aspetta un colpo di scena davvero strabiliante.

Dove vedere questo horror imperdibile

Malignant è disponibile in streaming su HBO Max. Lo si può anche noleggiare o acquistare su Amazon Prime Video in Ultra HD, rispettivamente al costo di 9,99 e 14,99 euro.

Dopo la lettura di questo articolo, speriamo che un pizzico di paura dell’ignoto sia scomparso, almeno per quanto riguarda la notte di Ognissanti.

In previsione di serate paurose e divertenti con gli amici, dunque, dal regista di Aquaman e The Conjuring ecco un nuovo terrificante film perfetto per Halloween: Malignant.