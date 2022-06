Ecco 2 idee per rivestire una scatola di cartone con la stoffa ma anche decorandola in questo modo amato dai bambini

Durante il periodo della pandemia in molti si sono affidati agli e-commerce di piccoli negozi o di grandi catene. Se, da un lato, è molto comodo ricevere direttamente a casa abbigliamento, calzature ma anche alimenti, dall’altra lo smaltimento di imballaggi potrebbe diventare un problema. In modo particolare le scatole di cartone, più che gettate nella pattumiera, potrebbero diventare interessanti oggetti di arredamento. Un’ottima idea per chi ama il bricolage e il fai da te. Si potrà procedere proprio come per le cassette della frutta che possono trasformarsi in particolari sottovasi per piante o per i flaconi del detersivo. Ecco 2 idee per rivestire una scatola di cartone abbellendola. I bambini si divertiranno tantissimo a dipingere queste scatole utilizzando i colori a tempera o i pennarelli.

Per abbellire una scatola di cartone si potrà, innanzitutto, utilizzare la tecnica del découpage. Molto semplice ed economica, prima di iniziare ci si dovrà procurare una colla vinilica o specifica e delle strisce o illustrazioni di carta. Si consiglia di dipingere la scatola prima di procedere con il ritaglio di giornali e riviste. Per colorare la scatola si potranno utilizzare dei colori a tempera oppure dei semplici pennarelli. Nel caso delle tempere, però, sarà importante procedere dosando bene il colore per evitare di deformare la scatola. I bambini si divertiranno un mondo a dipingere la scatola. Scegliere un tema specifico, ad esempio fiori o animali, faciliterà il lavoro e darà alla scatola un aspetto più ordinato. Altrimenti si potranno incollare pezzi di quotidiani e pezzi di riviste senza un ordine preciso. Quando si incollano i ritagli bisognerà fare attenzione per evitare il formarsi di bolle.

Dove comprare la carta

In precedenza si è spiegato che per il découpage si possono tranquillamente sfruttare riviste e giornali presenti in casa. Chi non ne ha a disposizione, però, potrà acquistare carta specifica per questa tecnica in negozi di bricolage ma anche cartolerie o su internet. Le carte per il découpage potranno, poi, essere suddivise a seconda del soggetto, dai paesaggi agli animali passando per monumenti e natura. Conservarle in maniera ordinata, assicurandosi che non si creino pieghe, velocizzerà il lavoro.

Alternativa

Se l’idea dei ritagli di giornale non alletta particolarmente, si potranno utilizzare anche delle stoffe. Le stoffe di scarto, infatti, potranno rendere davvero bella la nostra scatola, sarà sufficiente sceglierne di colori diversi. Prendere le stoffe e ritagliarle in più pezzi che, poi, andranno incollati sull’esterno ma anche all’interno della scatola. La scatola potrà anche essere rivestita internamente sempre utilizzando la stoffa.

