4 modi per mangiare un frutto utile a 40 anni per cuore e ossa: 40 grammi al giorno sono sufficienti

A colazione prima dell’attività sportiva i frutti rossi sono in grado di sprigionare i loro effetti benefici proteggendoci da stanchezza e patologie varie. Non sottovalutiamo la loro importanza.

Ne esistono più di 200 specie e sono presenti in Europa, in Nord America e in Asia. I lamponi contengono tanti fitonutrienti tra cui flavonoidi, tannini e acidi grassi importanti per l’organismo. 100 grammi corrispondono a 34 calorie e con l’arrivo della primavera possiamo trovarli freschi al banco pronti a integrare le nostre diete. Soprattutto chi soffre di diabete dovrebbe consumarli perché hanno un basso indice glicemico. Quando le candeline che spegniamo per il compleanno cominciano ad aumentare, i cibi ricchi di vitamina C e minerali come il manganese, le vitamine del gruppo B insieme a magnesio e potassio, non devono mancare nel nostro organismo.

I lamponi possono essere introdotti nella dieta in diversi modi. Ne bastano 40 grammi al giorno per darci numerosi benefici combattendo o prevenendo malattie croniche che stress ossidativi e glicemia fuori controllo potrebbero portare. Dopo una certa età le infiammazioni sono all’ordine del giorno, gli strumenti per combatterle non mancano di certo.

Minerali e vitamine accoppiata vincente

Ci sono 4 modi per mangiare un frutto che a 40 anni dovremmo inserire nella nostra dieta in maniera costante. Perché il lampone è molto importante per la salute del nostro cuore e delle ossa. È stato determinato che il contenuto del 75% di antociani e ellagitannini e il 20% di vitamina C siano sufficienti per prevenire i danni causati dai radicali liberi. Cali di energia e processi metabolici rallentati sono tipici a 40 anni. Ma vitamina C e magnesio insieme rafforzerebbero il sistema immunitario e garantirebbero l’equilibrio ormonale.

Inoltre bloccando l’enzima COX-2 anche i dolori dovuti ad artrite e problemi reumatoidi sarebbero limitati. L’invecchiamento del nostro corpo con questi alimenti davvero preziosi potrebbe essere tenuto sotto controllo. Quindi prepariamo ogni giorno un infuso con le foglie di lampone e il nostro sistema cardiovascolare avrà un amico in più nella prevenzione delle malattie più diffuse.

4 modi per mangiare un frutto dietetico ricco di proprietà

L’olio di semi di lampone protegge la nostra pelle esposta alle intemperie del tempo. Perché se sole e vento la mettono a dura prova, la capacità antiossidante degli acidi grassi la difende durante tutto il giorno. Anche da dermatiti e psoriasi.

Se a 40 anni ci siamo messi a dieta, parliamo con il nutrizionista. I chetoni di lampone vengono impiegati da molti sportivi come integratori. Non ci sono studi che stabiliscono scientificamente il loro potere dimagrante ma potremmo avere notizie sorprendenti. Invece torte, frullati, e succhi rimangono la maniera più semplice per consumare questo frutto prelibato e salutare. Soprattutto a colazione, 40 grammi o una manciata di piccole bacche rosse, nere o gialle dovrebbero essere inserite nelle nostre preparazioni. Per esempio, potremmo preparare uno yogurt naturale da consumare prima dell’attività sportiva. È possibile difendere il nostro organismo dagli effetti del tempo che passa. Questi alimenti sono nostri alleati.