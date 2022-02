Avere i capelli lunghi non significa dover andare in giro con una chioma fuori moda, che cresce uniforme e incontrollata.

Non significa mettere una croce sul numero del parrucchiere e dover rinunciare a un taglio, anzi.

Più i capelli crescono e più si può avvertire l’esigenza di dover fare qualcosa per evitare di ritrovarsi con una massa senza forma e pesante.

In sostanza, anche le lunghezze medie e quelle più estreme avrebbero bisogno di una “ritoccata”.

Magari non per accorciare ma per sfoltire, dare volume, slanciare la figura e ringiovanire l’aspetto se si fossero superati i fatidici “anta”.

Sicuramente, poi, una mano di forbici ci potrebbe servire anche per sfoggiare una capigliatura di tendenza.

Ma cosa chiedere al parrucchiere?

Qualche idea per un look d’ispirazione potremmo trovarla proprio in questo articolo, con alcune proposte all’ultimo grido, destinate a spopolare anche in primavera ed estate.

Eccezionali per i capelli lunghi, questi 4 tagli richiestissimi nel 2022 volumizzano, slanciano e stanno bene anche alle over 60

Se volessimo andarci con i piedi di piombo, potremmo optare per il classico scalato.

L’anno di riferimento di questo taglio è il Duemila e oggi, a distanza di 22 anni, viene riproposto con punte sfilate e scalature armoniose.

Su davanti i ciuffi che incorniciano il viso si accorciano, in maniera non retta, fino ad arrivare sotto il mento o sulla base del collo.

Il resto dei capelli, invece, rimane lungo ma è scalato per togliere massa e creare un movimento ideale per chi ha un liscio spaghetto.

Un’alternativa, per lisce e per mosse, è il taglio “a V”, chiamato così perché i capelli assumono questa particolare forma a punta verso il basso.

In questo modo, la parte alta della chioma risulterà più corta e si andrà via via allungando, ricreando una V sulla schiena.

Per osare di più

Se volessimo veramente rinnovare il nostro aspetto e fare qualcosa di più drastico, i prossimi due tagli potrebbero essere quelli giusti.

Il long shag arriva direttamente dagli anni Ottanta e il suo spirito è totalmente rock and roll.

Si tratta forse dell’haircut più sbarazzino a cui può puntare chi ha i capelli lunghi e chi adora asciugarli in maniera naturale.

Molte ciocche si lasciano lunghe sulla schiena, altre si accorciano fino alle spalle ma tutta la parte alta della chioma è tagliata più corta e scalata.

Il risultato: tantissimo volume sopra, poco volume sotto.

In più, è un taglio che si può fare anche con frangetta, compatta o a tendina.

Infine, il layering, letteralmente “stratificazione”, prevede proprio una suddivisione dei capelli in strati di diverse lunghezze che si sovrappongono tra di loro.

Generalmente, un primo taglio importante è quello in corrispondenza delle tempie, poi si passa al mento e si arriva alle clavicole e alle scapole.

Il layering è ideale per chi ha un degradè o un balayage e vuole dare risalto alle sfumature ma anche per chi ha capelli mossi o li asciuga ad onde.

Quindi, essendo eccezionali per i capelli lunghi, questi 4 tagli alla moda possono davvero dare una marcia in più senza rinunciare alla lunghezza.

