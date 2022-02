Carnevale in spiaggia e last minute spendendo poco con questa perla della Costa Azzurra meta ideale per il ponte di fine febbraio

Nominata patrimonio dell’umanità e città più importante della Costa Azzurra, Nizza è una vera e propria meta da non perdere.

Con le sue colline verdeggianti, il clima mediterraneo e le spiagge spesso affollate è impossibile annoiarsi.

La Promenade Des Anglais segue il litorale con i caffè, i ristoranti e gli hotel di lusso. Il tratto che percorre la baia è ricca di spiagge e gli autobus collegano ottimamente le zone balneari alla parte più antica della città fino all’aeroporto.

I vicoli del porto sono pittoreschi e poco frequentati ma tutti da scoprire con i fiori in stile Provenza e gli edifici Liberty come durante gli anni della Belle Époque.

Clima estivo di fine autunno

Riuscire a conquistare un Carnevale in spiaggia e last minute spendendo poco in un unico pacchetto non capita spesso.

Le offerte presenti online ci permettono di partire per il ponte che inizierà il 26 febbraio senza grandi sforzi. I tanti hotel presenti a Nizza hanno anche prezzi accessibili. Per meno di 200 euro si può soggiornare a due passi dal mare per rendere la vacanza indimenticabile.

La Promenade ci propone 7 km di spiagge attrezzate. Quelle libere di “du Centenaire” e “de Carras” sono molto pulite. Le strutture per l’accesso dei disabili ci fanno capire l’attenzione che gli amministratori hanno riposto nei particolari. Non sempre nei nostri viaggi è così.

La baia si caratterizza per il suo clima mite. I mesi ventosi sono alle spalle, le temperature potrebbero regalare scorci d’estate.

Il 28 febbraio finisce il Carnevale. Il 26 febbraio si svolge l’ultima Battaglia dei fiori, un assaggio di primavera con i carri che sfilano agghindati e le ballerine che lanciano i fiori al pubblico.

Il 27 febbraio, l’Ultimo saluto al Re prevede l’apertura del villaggio con l’animazione e la sfilata dei carri allegorici. Il tema di quest’anno è il Re degli animali e i carri saranno preparati con decorazioni riguardanti gli animali. Musica e balli non mancheranno.

Carnevale in spiaggia e last minute spendendo poco con questa perla della Costa Azzurra meta ideale per il ponte di fine febbraio

Un altro punto di forza del soggiorno a Nizza è la cucina tipica.

Tra una sfilata e una passeggiata nella Promenade, non possiamo non assaggiare la Ratatouille nizzarda. Il famoso contorno è molto diverso da quello presentato nell’omonimo film ma accompagna il pesce alla griglia in maniera perfetta.

Anche il brasato è di ottima qualità soprattutto se cucinato con timo e vino rosso.

È possibile trovare tanti ristoranti in cui i prezzi sono ragionevoli ma al mercato in Cours Saleya, a sud della città vecchia, si possono mangiare panini e pizze a prezzi veramente ottimi.

Possiamo assaggiare il Pan bagnat che è una baguette ripiena, la Socca cioè la farinata di ceci o la Pissaladière cioè la focaccia con cipolle, acciughe e olive.

Immancabile la famosa insalata nizzarda.