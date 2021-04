L’INPS è sempre vicino al cittadino e negli ultimi giorni ha pubblicato un messaggio molto importante. Si tratta del messaggio n. 1526 del 13 aprile con l’ingresso di un nuovo servizio ad hoc per i pensionati. Un eccezionale servizio per i finanziamenti ai pensionati con agevolazioni attivato dall’INPS in modo trasparente e semplice lo possono utilizzare tutti. Coinvolge i finanziamenti erogati ai pensionati da società finanziarie e banche. Che a loro volta, sono rimborsati attraverso la cessione del quinto sulla pensione mensilmente. Vediamo di cosa si tratta.

Il nuovo servizio INPS serve a migliorare i servizi offerti mediante la cessione del quinto della pensione con trasparenza e sicurezza. Le funzioni per accedere al nuovo servizio sono:

tramite l’aria personale MyINPS è possibile entrare nella sezione visualizzazione e download. Permette di visualizzare l’atto di consenso rilasciato dall’INPS ai pensionati che hanno richiesto un finanziamento con cessione del quinto della pensione;

è possibile inserire il codice QR Code nel documento digitale o cartaceo della comunicazione di cedibilità rilasciato direttamente dall’INPS.

Cessione del quinto facile da controllare per i pensionati

Quest’ultima funzionalità è molto importante perchè permette di stampare il documento con il codice a barre QR code. In questo modo sia il pensionato, che l’operatore finanziario autorizzato all’accesso, possono in qualsiasi momento controllare la pratica.

Il controllo può avvenire tramite smartphone o tablet semplicemente inquadrando il codice QR Code alla telecamera. Bisogna comunque utilizzare un’apposita APP digitale che si può scaricare nei sistemi informativi INPS. Questo evita la possibilità di contraffazione e rende il documento autentico.

Per rendere il servizio fruibile a tutti i pensionati, l’INPS raccomanda di portare all’attenzione delle banche e delle società finanziarie di utilizzare tale funzione.

Anche utilizzando la modulistica in uso nelle proprie “welcome letters” mediante espresso avviso.