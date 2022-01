Eccellente segnale di acquisto su un titolo azionario che ha un enorme potenziale: il titolo Piaggio sotto la lente

Dopo la fase di sbandamento seguita alla delusione dei dati del terzo trimestre, ecco un eccellente segnale di acquisto su un titolo azionario che ha un enorme potenziale. Stiamo parlando di Piaggio leader in un settore, quello del mondo delle due ruote, che non conosce crisi.

Se, infatti, il mercato dell’aut ha visto nel 2021 un preoccupante -23,9% sul 2019 e un modesto +5,5% sul 2020, moto e scooter registrano numeri record. Il settore a due ruote ha registrato un +21,2% nell’anno appena concluso sul 2020 e un +14,5% sul 2019.

Le azioni Piaggio hanno beneficiato di queste buone notizie ripartendo in borsa e creando le premesse per una ripresa del rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno rotto al rialzo la forte resistenza in area 2,8614 euro. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il titolo Piaggio si possa portare in are3,616 euro per un rialzo del 20% rispetto ai livelli attuali. Prima, però, le quotazioni devono rompere al rialzo la resistenza in area 3 euro. In caso contrario, potrebbe riprendere la discesa verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea continua. In questo caso la massima estensione ribassista si trova in area 2,112 euro.

La valutazione del titolo Piaggio

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato la situazione non è molto rosea. Qualunque sia la metrica considerata, infatti, il titolo Piaggio risulta essere sopravvalutato. D’altra parte la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Molto interessante, poi, è il rendimento del dividendo distribuito dalla società. Allo stato attuale, infatti, si aggira intorno al 4%, ma negli anni a venire le attese sono per un ulteriore miglioramento con un rendimento che dovrebbe essere superiore al 5%.

Eccellente segnale di acquisto su un titolo azionario che ha un enorme potenziale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 4 gennaio a quota 2,894 euro in rialzo dello 0,07% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale