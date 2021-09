C’è chi sulla pelle decide di usare il potere della natura con degli oli e chi invece sceglie creme cosmetiche. E bisogna sapere assolutamente che è veramente magico il potere tonificante che ha questo olio quando lo stendiamo sulla pelle.

I prodotti in commercio sono tantissimi

Sicuramente in commercio la scelta è tantissima e gli scaffali sono pieni di prodotti per tonificare la pelle. Le differenze fondamentali sono nella consistenza del prodotto (crema od olio) e nella composizione. La crema sicuramente lascia la pelle meno grassa rispetto all’olio, ma potrebbe nutrire meno. Ma la parte che ci interessa di più è la composizione del prodotto. Alcuni prodotti infatti vengono realizzati con sostanze naturali, altri invece utilizzano sostanze create in laboratorio e altri prodotti invece sono costituiti da una sola sostanza, come ad esempio l’olio puro. Pensiamo tipo all’olio di mandorla, di cocco o di ricino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È veramente magico il potere tonificante che ha questo olio quando lo stendiamo sulla pelle

E infatti quest’olio qui, con un potere tonificante straordinario, è veramente miracoloso sulla pelle. Stiamo parlando dell’olio di ginepro. L’olio deriva dalla pianta sempreverde con un profumo delizioso. Con le bacche di questa pianta è possibile realizzare anche un ottimo liquore. L’olio può essere usato in cucina e le bacche possono essere usate anche nelle tisane.

La bellezza di questo olio è però data sulla pelle. Infatti ha il potere di tonificare la pelle, i tessuti e i muscoli del corpo. L’ideale sarebbe quello di usarlo assieme ad altri oli vegetali. E quindi sarebbe ottimo cercare in commercio un prodotto che contiene più oli, tra cui quello di ginepro.

Prodotti cosmetici che contengono olio di ginepro si possono tranquillamente trovare in tutte le erboristerie e ovviamente anche online. Sui siti che vendono cosmetici naturali e anche su Amazon.

Cosa a cui bisogna fare attenzione

Prima però di acquistarlo bisogna sapere che l’azione prolungata e massiccia di quest’olio potrebbe creare delle allergie e l’uso è esclusivamente esterno. Inoltre evitiamo di usare la versione pura, ma se la si usa bisogna assolutamente diluirla con dell’acqua. Non deve essere applicato direttamente sulla pelle. Quindi prima di utilizzare l’olio puro è meglio chiedere consiglio al proprio medico. Per questo è preferibile usarlo quando contenuto all’interno di un prodotto con altri oli, così lo possiamo utilizzare più tranquillamente. Ed è già testato per la pelle.

Approfondimento

Pochi conoscono queste soluzioni per le mani che le renderanno morbidissime e pulite