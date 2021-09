Le ultime settimane d’estate sono il momento migliore per sfoggiare qualche outfit ancora fresco e colorato, senza rinunciare né alla comodità né a essere fashion. La domenica, ad esempio, è il momento migliore per curare ogni dettaglio, dall’abito fino agli accessori, con tanti abbinamenti ricercati e di tendenza.

Per le belle giornate in barca, sì al costume intero, mentre per una gita in montagna, invece, ci vogliono capi comodi e zaini multitasche. Nell’articolo di oggi vedremo i consigli dei migliori atelier per essere alla moda in ogni situazione senza sfigurare mai.

Mai fuori posto

Il look ideale consigliato per una giornata in barca parte dal cappello: nero, a falda larga, in paglia intrecciata e traforata con nastro gros-grain interno. Gli occhiali da sole in acetato, con frontale rosso e lenti a forma squadrata, con aste multicolore: ottimi per proteggere gli occhi e per godersi qualche altro momento di caldo.

Il costume ideale è intero, in lycra rosso, con scollatura profonda e bretelle incrociate sulla schiena, abbinato con un bel caftano lungo stampato con cordini colorati. La borsa abbinata è in rafia bicolore, naturale e nera, con lunghi manici a spalla. Infine, dei comodissimi ma stilosi sandali con soletta in sughero naturale e tomaia laminata.

Cambiando completamente ambiente, si passa alla gita in montagna. A partire dalla T-shirt con stampa sul davanti e applicazioni gioiello. Va abbinata una giacca con cappuccio, tasche applicate, cerniera in acciaio dorato: un ottimo capo per proteggersi dall’eventuale freddo, ma con stile. I pantaloni saranno a vita alta in misto viscosa con tasche laterali e fusciacca.

Lo zaino abbinato è in tela con stampe e richiamo floreale, schiena imbottita per star comodi e tasca con zip. Si può anche indossare un orologio semplice, magari di colore chiaro, ad esempio beige. Non possono mancare un paio di stilose sneakers bianche, dalla suola rialzata con un tocco di colore, come un inserto in vernice sul tallone.

I consigli dei migliori atelier per essere alla moda in ogni situazione

Un’altra attività tipica delle domeniche di fine estate è il classico barbecue in giardino. Per questi casi il consiglio è di scegliere un abito con bottoni, lunga gonna svasata e cintura in tinta. Ai piedi dei sandali con maglia traforata dall’effetto laminato dorato, che daranno colore all’outfit.

Altri abbinamenti piacevoli sono gli occhiali da sole con aste e punte in metallo dorato e inserti in cristalli, degli orecchini a lobo con zirconia cubica e cristalli in titanio per evitare allergie e una collana girocollo in catena dorata con inserti di perle bianche. Non può mancare una bella borsa in eco pelle, magari color senape e lunghi manici da indossare a spalla.