Sappiamo che le tipologie di furti in cui può incorrere chi vive in un appartamento sono disparate. Nel presente articolo si tratterà del più classico dei furti.

È tempo di dimenticare le chiavi bulgare, i grimaldelli e i classici arnesi da scasso. I furti 2.0 avvengono con tecniche molto più sofisticate e difficili da contrastare.

Come difendersi dai ladri? La nuova frontiera dei furti in appartamento include schede telefoniche e calamite. Chi vive in un appartamento, specialmente nelle grandi città, è abituato a fare attenzione.

Spesso ci si ritrova a tenere d’occhio la situazione attorno al condominio. Anche se non sempre è possibile stare alla finestra per controllare movimenti strani, aguzzare la vista sarà molto importante per contrastare questo nuovo fenomeno.

L’Arma dei Carabinieri sta rilevando, sempre più frequentemente, l’uso di questa tecnica per entrare all’interno degli appartamenti.

In che senso schede telefoniche e calamite?

Ebbene sì, bastano questi due semplici oggetti per riuscire ad entrare nelle case senza essere notati. Le Autorità sono riuscite a capire il funzionamento di queste nuove modalità di scasso.

I ladri, dapprima, perlustrano la zona, scelgono l’appartamento e tengono d’occhio la vittima per capirne gli orari. Dopo aver osservato per giorni agiranno inserendo le calamite tra il battente della porta e lo stipite con l’aiuto delle schede telefoniche.

La vittima, dopo essere uscita di casa, sarà convinta di aver chiuso la porta a chiave. Ignorando il fatto che la presenza della calamita ne impedirà la chiusura. A questo punto, dopo aver aspettato qualche minuto, per i ladri sarà semplicissimo intrufolarsi all’interno dell’appartamento e svuotarlo.

Negli anni le tecniche di intrusione nelle case si sono fatte sempre più sofisticate. Come difendersi dai furti? Il consiglio è quello di prestare sempre molta attenzione a cosa accade nelle zone attorno al proprio palazzo o al proprio appartamento.

Nel caso in cui si dovessero notare persone che si aggirano furtive attorno all’edificio bisognerà contattare le Forze dell’Ordine. Spesso il modus operandi dei ladri è sempre lo stesso e prevedere le loro mosse potrebbe evitare spiacevoli situazioni.