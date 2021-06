La rucola è un ortaggio ricco di sali minerali ed in particolare di potassio, ferro e calcio. Infatti, è un alimento dalle proprietà rimineralizzanti.

Inoltre, è particolarmente adatta nel periodo estivo, considerato l’elevato apporto di acqua che la rende rinfrescante e rigenerante. È anche ipocalorica, quindi adatta a chi sta seguendo diete per perdere peso.

In più è fonte di vitamina C, quindi un antiossidante naturale, in grado di contrastare i radicali liberi. Ma non è finita qui. Scoprendo gli incredibili e innumerevoli benefici della rucola correremo subito dal fruttivendolo oppure decideremo di coltivarla nel nostro orto o sul terrazzo.

Oltre, infatti, alle proprietà fin qui elencate, la rucola contiene provitamina A, fondamentale per un buon funzionamento della vista e per la crescita delle ossa.

A queste si aggiungono benefici per la funzione testicolare e ovarica. Contiene, poi, acido folico, essenziale per il benessere dell’apparato cardiovascolare. Come noto, inoltre, questa sostanza è molto importante in gravidanza per lo sviluppo dell’embrione.

Infine, la presenza di vitamina K, la rende utile alle ossa e ai denti. Altra funzione centralissima è quella legata al sistema nervoso poiché partecipa alla costituzione della guaina che riveste i nervi.

La rucola è in grado di stimolare l’appetito ed è digestiva. Infatti, le sostanze amare di cui è composta stimolano la produzione di succhi gastrici, facilitando la digestione. In più, ha proprietà rilassanti e per questo aiuta a favorire il sonno.

Essa, è consigliatissima a tutti proprio per queste incredibili qualità. È controindicata solo a coloro che stanno facendo una terapia che prevede l’assunzione di sostanze anticoagulanti.

