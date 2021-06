Per un po’ di anni sono state bistrattate. Considerate di fattura inferiore rispetto alle borse in cuoio o pelle. Ma le borse di nylon stanno riacquistando velocemente il loro posto nell’Olimpo della moda. Grandi nomi come Prada, Gucci, Chanel stanno riproponendo le loro collezioni vintage in nylon. Borse molto più pratiche da gestire, ma che possono macchiarsi e sporcarsi facilmente. Vediamo insieme come proteggere e pulire la nostra fantastica borsa in nylon.

Più le usiamo più è facile che si sporchino

Le borse in nylon sono molto pratiche e anche abbinabili con ogni outfit. Possiamo usarle per uscire a cena ma anche per andare a lavoro. Oppure al supermercato. Si adattano bene ad ogni situazione e per questo motivo sono usate più spesso. Quindi è normale che si macchino con più facilità. Ma anche che si sporchino a causa dello smog o della polvere. È importante sapere come trattare questo materiale senza rovinarlo.

Come eliminare le macchie e la sporcizia dalle favolose e pratiche borse di nylon che stanno tornando di moda

Il vantaggio del nylon è che è molto meno delicato della pelle o del cuoio. Alcune borse si possono anche mettere tranquillamente in lavatrice. Ma più sono costose, più il timore di rovinarle cresce. Quindi meglio procedere a mano. Essendo più facili da pulire, per togliere lo sporco basta usare una spugnetta. Ma non deve essere assolutamente abrasiva, altrimenti potremmo rovinare la borsa. Imbeviamola in una miscela di acqua e detergente neutro. Attenzione a non lasciare aloni.

Per togliere le macchie più resistenti dobbiamo ripetere più volte questo procedimento. Se la macchia è di olio non usiamo l’acqua. Mettiamo del talco per farla asciugare. Lasciamo agire e strofiniamo con un vecchio spazzolino. Ripetiamo se necessario, sapendo però che l’olio è sempre difficile da rimuovere dai tessuti.

Ecco come eliminare le macchie e la sporcizia dalle favolose e pratiche borse di nylon che stanno tornando di moda. Se ce la sentiamo di metterle in lavatrice, usiamo un lavaggio a freddo. Niente centrifuga e poi lasciamo asciugare all’aria.

