L’amicizia con i nostri cugini d’oltralpe si caratterizza per rivestire spesso i panni di un rapporto di invidia. Certo, quest’impressione possiamo vederla come una nostra malcelata sensazione di inferiorità di fronte al popolo dalla caratteristica erre moscia, ma non sempre è questo il caso.

C’è, naturalmente, una parte dei francesi che ama il Paese del Rinascimento e di Caterina de Medici. Altri, tuttavia, sono portati a vederci solo come un bel posto in Europa dove si mangia bene. Poco di più, insomma. La classifica che stiamo per presentare, tuttavia, potrebbe far cambiare idea a molti. Infatti, ecco in cosa gli italiani superano i francesi secondo quest’importante rivista.

Il museo migliore del Mondo

Se ci dicessimo da soli di possedere i migliori musei al Mondo e, in particolare, il migliore museo del Mondo, varrebbe poco. Se, però, sono altri stranieri a dirlo, allora la questione si fa più credibile e autorevole.

In particolare, sono stati gli inglesi di Timeout, celebre rivista culturale del Paese della Regina, a coronare l’Italia prima al Mondo. In particolare, il museo migliore al Mondo per questi osservatori e critici internazionali sono gli Uffizi.

Le ragioni di un successo mondiale

Sophie Dickinson, autrice dell’articolo, spiega che la scelta di premiare gli uffizi si lega alle reazioni dei turisti che lo visitano. Addirittura, alcuni hanno avuto un effetto così forte da andare all’ospedale, come una rinata sindrome di Stendhal.

La nascita di Venere di Botticelli o la Medusa del Caravaggio possono portare le persone quasi allo svenimento. Inoltre, negli Uffizi c’è una tale concentrazione di opere di primaria importanza che non lascia indifferenti gli analisti e i turisti.

Dopo di noi c’è spazio per i francesi. Il secondo posto è per il Louvre di Parigi e, diciamocelo sottovoce, questa è un’altra piccola vittoria italiana. Infatti, la galleria degli italiani del Louvre è una delle parti del museo più ricercate e più visitate.

Segue il Moma di New York e il National Museum of Modern and Contemporary Art di Seoul. Solo al decimo posto troviamo un museo inglese, la Tate modern gallery. La cultura serve e unisce le persone.

