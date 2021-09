L’estate piano piano si allontana e diventa solamente un ricordo lontano. Le spiagge affollate si svuotano e si ritorna alla vita di ogni giorno. Se è pur vero che la nostalgia ci pervade, dobbiamo guardare anche i lati positivi e questi non mancano. Poco alla volta ci si lascerà alle spalle quel caldo torrido che ci ha tenuto compagnia per troppo tempo e troveremo un clima più mite. È il mese di settembre, perfetto per andare alla scoperta dei territori più incontaminati del nostro Paese.

Chi ama la natura, le antiche tradizioni e degustare piatti tipici non potrebbe mai rinunciare alla meta che proponiamo quest’oggi. È una valle di dolci colline e acque termali ed è l’itinerario perfetto a settembre. Di cosa si tratta? Scopriamolo nelle prossime righe.

La terra dalle molte facce

Se c’è una regione d’Italia in grado di offrirci i panorami più svariati dove fare ciò che si vuole questa è la Toscana. Dal mare su cui si affaccia la parte occidentale della Regione, alle zone collinari dell’entroterra e ai piccoli borghi solitari.

Qui tutto ha un suo fascino e lascia di stucco il turista di passaggio. Impossibile scordare lo stupendo capoluogo, Firenze, detta la culla del Rinascimento o città artistiche come Pisa e Lucca. Dalla città si passa poi alle suggestive colline del Chianti, da visitare in auto o su due ruote per lasciarsi affascinare dalle distese di vigneti.

Passiamo poi alla bellissima Versilia, che ospita note località di mare come Viareggio e Forte dei Marmi. Più in là si arriva invece nella Garfagnana, terra di borghi medievali e bellezze artistiche. Insomma, la Toscana è una Regione che va gustata poco alla volta, fino in fondo. Tra le tante bellezze, ecco la valle che ci sorprenderà e lascerà senza fiato: la Valdera.

Settembre è il mese ideale per esplorare la stupenda Valdera. Le temperature simili a quelle primaverili ci permettono di gustare appieno le sue bellezze naturali e architettoniche. La Valdera è un territorio della provincia di Pisa, la cui fortuna la fanno comuni come quello di Calcinaia, Lari, Buti, Capannoli e Pontedera. In questi borghi si possono visitare chiese, palazzi e riserve naturali come quella di Bosco Tanali, ma non solo. Circondati da storia e natura si rivivono le antiche tradizioni di una volta.

La natura, poi, domina il paesaggio della Valdera. Inoltrandosi per le tipiche vie campane dell’entroterra toscano ci si ritrova accerchiati da colline attraversate da minuscoli corsi d’acqua. Per una sosta alle terme bisogna recarsi nel borgo di Casciana Terme, ne vale davvero la pena. E, per finire in bellezza, perché non fermarsi in qualche trattoria o azienda vinicola della zona? Perfette per degustare i vini locali, magari accompagnati da un appetitoso tagliere di salumi e formaggi.