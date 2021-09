Siamo ormai rientrati dalle vacanze e torniamo alla normale quotidianità. Vogliamo riprendere le nostre abitudini personali e magari fare un po’ di sport.

Abbiamo sicuramente preso qualche chiletto di troppo e vogliamo perderlo il prima possibile.

Sappiamo come avere una relazione sana con il cibo senza rinunciare al gusto e cosa mangiare per raggiungere il nostro obiettivo. Ma vogliamo anche riprendere poco per volta a fare attività fisica.

Cogliamo l’occasione per assaporarci le ultime giornate di caldo e per questo torniamo ad utilizzare la bicicletta.

Ma sappiamo come fare per girare in bicicletta in totale sicurezza? Senza correre il rischio di farci troppo male in caso di incidente?

Anche questa volta capiremo insieme come prevenire tanti dispiaceri e assaporarci appieno il nostro tempo libero.

Li usano in pochi ma questi straordinari accessori potrebbero aiutarci in qualsiasi momento

Ogni volta che vogliamo riprendere a fare sport ci buttiamo subito in attività a volte troppo pesanti. Vogliamo tornare subito in forma e pensiamo di dover fare mille sacrifici.

Pochi sanno invece che bastano 5 minuti di questa divertente attività per tornare in forma senza sforzo. O che possiamo semplicemente riprendere ad utilizzare la vecchia cara bicicletta.

Ma anche in bicicletta dobbiamo fare attenzione a tutti i pericoli della strada. Dalle automobili alle buche, ci sono molte cose che possono rischiare di farci far male.

Come possiamo fare per assaporare il nostro momento di svago?

Molto spesso non ci facciamo caso ma bastano davvero pochi accorgimenti per essere tranquilli e sereni. Ci serviranno semplicemente un casco gonfiabile, un giubbotto con airbag o addirittura un airbag per il nostro collo.

Ovviamente li usano in pochi ma questi straordinari accessori potrebbero aiutarci in qualsiasi momento soprattutto in caso di caduta.

Scopriamo insieme le loro caratteristiche.

I 3 straordinari accessori

Sarà capitato a tutti di cadere almeno una volta dalla bicicletta, sia quando eravamo bambini sia ora che siamo cresciuti.

Poche volte però pensiamo che una semplice caduta, anche in bici, potrebbe darci serie conseguenze. Ed è quindi consigliabile prendere tutte le precauzioni del caso.

Sappiamo che il casco è obbligatorio anche quando utilizziamo la bicicletta ma conosciamo il casco con l’airbag?

Esiste un casco gonfiabile che ha un tessuto interno, molto resistente, che si riempie di aria per proteggere efficacemente la nostra testa. Questo casco è molto protettivo ma può sgonfiarsi facilmente. E può quindi essere conservato in una borsa o anche in tasca.

Ci stupirà scoprire che esiste anche una specie di airbag per il nostro collo: è stata creata una vera alternativa al normale casco e assomiglia ad una classica sciarpa. Si adatta facilmente a qualsiasi collo e riesce ad analizzare in tempo reale tutti i nostri movimenti. Così, in caso di incidente, l’airbag si gonfia automaticamente per avvolgere testa e collo in meno di un decimo di secondo.

Grazie a questo accessorio si vogliono proteggere appunto queste due parti del corpo in caso di caduta. E grazie al collegamento Bluetooth di cui è dotato, ci permette di avvisare immediatamente una persona a noi cara e quindi i soccorsi.

Giubbotto airbag

Per ultimo, ma non meno importante, c’è il giubbotto airbag. Anche noi ciclisti possiamo beneficiare di un giubbotto gonfiabile che si apre automaticamente durante la caduta. Questa invenzione ci dà una protezione ottimale per il nostro busto e una serie di sensori possono esaminare i nostri movimenti. Quindi, in caso di caduta, il tutto si attiva e si gonfia in meno di un minuto.

Ovviamente questi accessori quasi futuristici hanno un prezzo molto alto ma siamo sicuri di voler risparmiare sulla nostra vita?

Vale sicuramente la pena investire al meglio i nostri soldi. E riusciremo così ad assaporarci in totale relax ogni nostra gita all’aperto.