È una moneta da 1 centesimo ma vale tantissimo, se la hai puoi rivenderla a peso d’oro

Torniamo a parlare di collezionismo e numismatica. Come in molti sanno, infatti, alcune monete hanno un grande valore proprio perché ricercatissime da chi le colleziona a causa della loro rarità. Ad esempio, ce ne sono alcune commemorative che sono state emesse in tiratura limitata. Altre, invece, sono rarissime poiché frutto di errori di conio che le hanno rese dei veri e propri pezzi unici dal valore incredibile. È il caso della moneta di cui parleremo, il cui valore nominale è di 1 centesimo. Eppure, una particolarità ha fatto sì che divenisse una delle più ricercate in assoluto nonché una di quelle di maggiore valore.

È una moneta da 1 centesimo ma vale tantissimo

Come riconoscerla? Prima di tutto, bisogna guardarne il verso. Su quest’ultimo, infatti, è rappresentata la Mole Antonelliana. Di norma, tale monumento è inciso sulle monete da 2 centesimi e non su quelle da 1 centesimo. Infatti, su queste ultime è inciso Castel del Monte, uno dei simboli della Puglia.

Si rivende a peso d’oro, ecco esattamente a quanto

È una moneta da 1 centesimo ma vale tantissimo. Quanto, precisamente? Secondo le stime più recenti, circa 2.500 euro. Ovviamente, per essere venduta a questo prezzo la moneta deve essere fior di conio o comunque conservata in eccellenti condizioni. Si consiglia, pertanto, di consultare un esperto che possa valutarla prima di metterla in vendita. In questo modo, si eviteranno perdite di tempo.

Addirittura, un esemplare di questa moneta è stato rivenduto a 6.600 euro in un asta di Bolaffi nell’anno 2013. Ad aggiudicarsela, proprio un accanito collezionista. Secondo gli esperti, sono stati emessi 7.000 esemplari di questa moneta ma solo 100 sarebbero ancora in circolazione. In circolazione ce ne sono ben 7.000 esemplari. È dunque difficile che qualcuno ne sia in possesso. In quel caso, però, deve sapere di avere un vero e proprio piccolo tesoro tra le mani.

