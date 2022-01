Abbassare il colesterolo cattivo è una sfida quotidiana che molti devono affrontare. Oltre alle medicine, una dieta equilibrata e una regolare attività fisica, alcuni piccoli accorgimenti in cucina potrebbero venire in aiuto. Per esempio, questo modo di cuocere alcuni alimenti potrebbe favorire la riduzione del colesterolo senza rinunciare al buon cibo.

Anche la natura può essere un valido alleato del corpo. E nel periodo freddo, ad esempio, si può ricorrere a piatti e bevande che, oltre a calore e salute, offrono anche una deliziosa coccola.

È una miniera di antiossidanti questo semplice infuso casalingo che aiuterebbe ad abbassare il colesterolo cattivo

Se cerchiamo degli alimenti sani alleati della salute, dovremmo guardare per prima cosa tra la frutta e la verdura. In inverno, anche se pochi lo comprano, c’è ad esempio il dattero, che potrebbe aiutare contro il colesterolo ed è squisito cucinato in questo antipasto sfizioso.

Per una bevanda calda, invece, alcune piante e fiori potrebbero essere l’ingrediente speciale per infusi e tisane alleati della salute. Tra questi, troviamo la vite rossa, una specie vegetale molto usata in vari prodotti medicinali. Le foglie rosse della vite hanno proprietà astringenti e antinfiammatorie, che aiuterebbero in condizioni di emorragia o diarrea.

Ma la vite rossa è famosa soprattutto per il suo ruolo nel potenziale abbassamento del colesterolo cattivo. Infatti, contiene le molecole flavonoidi, che hanno potenzialità antiossidanti che aiuterebbero, appunto, a ridurre il colesterolo. Inoltre, sarebbero utili a rilassare i vasi sanguigni e diminuire il rischio di malattie coronariche.

Vediamo ora come preparare un infuso a base di questa specie vegetale alleata della salute.

Come preparare l’infuso di vite rossa a casa

Per preparare l’infuso di vite rossa a casa, serviranno circa un cucchiaino di foglie in taglio tisana per ogni tazza d’acqua. Far bollire l’acqua in un pentolino, spegnere il fuoco e lasciare le foglie di vite rossa in infusione per 10 minuti. Berne circa 2 o 3 tazze al giorno.

La vite rossa ha numerose altre proprietà che proteggerebbero la salute. Aiuterebbe infatti contro vene varicose e fatica cronica, mestruazioni abbondanti o deficit di attenzione.

Questo infuso può essere quindi assunto per molteplici scopi, ma facendo attenzione soprattutto nel caso di disturbi emorragici, gravidanza, allattamento o intervento chirurgico programmato.

In ogni caso, è una miniera di antiossidanti questo semplice infuso casalingo che aiuterebbe ad abbassare il colesterolo cattivo.

