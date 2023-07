È una delle spiagge più belle d’Italia, il paradiso da conoscere assolutamente rifugio degli ultimi hippie

Trovare una spiaggia indimenticabile è una vera e propria arte. In Italia ce ne sono davvero tantissime, ma spesso brulicano di turisti.

Per questo è essenziale saper andare dove questo via vai continuo non è così incessante. Certo bisogna essere disposti a macinare chilometri ed a fare un buon pezzo di strada a piedi, ma l’investimento in tempo potrebbe ben ripagare per il successo del risultato. Chi vuole fuggire dallo stress e trovare un luogo ancora libero dal caos, potrebbe trovare nella Valle della Luna, in Sardegna, il luogo da tempo atteso. Qui, infatti, nascosta dalle rocce di Capo Testa, si nasconde Cala Grande. È una delle spiagge più belle d’Italia ed è un luogo da conoscere almeno una volta nella vita per tutti gli amanti del bel mare.

Tre motivi che la rendono unica

La strada che si dipana nell’estremo settentrione della Sardegna, ancora più a nord della lussuosa e costosa Costa Smeralda, è già da sola memorabile. Un susseguirsi tra visioni e colori sibillini. Ma ciò che sorprende in prima battuta il viaggiatore è la natura morfologica del luogo. Il nome della Luna sintetizza bene la caratteristica principale: veri e propri picchi altissimi di granito e rocce, una vera e propria distesa mirabile di guglie e di sassi, intervallate solamente da un sentierino, da qualche capra selvaggia, e dal rumore lieve del mare e da fiori e cespugli della macchia. Sembra, davvero, di trovarsi sulla luna. Per questo motivo negli anni’70 una comunità Hippie decise di trasferirsi a vivere qui, praticando una forma di vita comunitaria ed il rispetto per la natura, sfruttando una piccola sorgente di acqua dolce che si trovava presso una estremità della valle ed approfittando delle grotte naturali che li potevano ospitare. Ancora oggi qualche nostalgico si sposta qui per rivivere quel sogno.

Il secondo motivo è che se il contorno è meraviglioso, il mare assume delle sfumature leggendarie. La spiaggia di sabbia sottile è ovviamente gratuita. Raggiungerla tramite il sentiero è un’esperienza, anche se con il caldo può diventare un’impresa impegnativa, anche perché non è estremamente facile attraversarlo visto il percorso. Ma arrivati in fondo ci troveremo di fronte ad uno dei più bei mari del Mediterraneo.

È una delle spiagge più belle d’Italia

Infine, le bacche di mirto, l’elicriso ed il ginepro, profumano l’aria. Sul fare della sera, quando il vento trasporta queste sensazioni, ci abbraccia il profumo della natura e della terra, e ci considereremo fortunati nell’aver impiegato tanto tempo per arrivare qui, nella quiete di una natura incontaminata.

