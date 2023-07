11 passi per rinnovare il bagno e renderlo fresco e moderno: budget minimo e poca fatica

È una delle stanze più importanti della casa e ha bisogno di moltissima cura e di essere rimodernato periodicamente. Il bagno è impegnativo sia quando lo si pulisce che quando lo si rinnova. Ecco alcuni consigli utili.

Per avere un bagno fresco e moderno effettuiamo innanzitutto una pulizia approfondita. Primo passo liberiamolo di tutti i prodotti scaduti, dalle bottigliette vuote e dagli oggetti accumulati nel tempo. Mettendo tutto in una scatola ci renderemo conto degli sprechi a cui ci siamo lasciati andare e potremo evitare gli stessi errori per il futuro. Secondo passo mettiamo i prodotti nuovi scegliendo profumi che vadano bene per tutto l’anno. Spesso scegliamo i saponi per il Natale o per l’estate ma esistono essenze che vanno bene sempre come quelle floreali, agli agrumi o alle erbe. Stesso discorso per le candele.

Terzo passo cambiamo la biancheria e utilizziamo lo stesso concetto valido per i saponi. I colori neutri e i bianchi luminosi vanno bene sia d’estate, sia in primavera che in inverno. Non gettiamo via gli asciugamani vecchi, teniamo quelli meno consumati a cui aggiungeremo i nuovi. I vecchi possiamo riciclarli. Il budget casalingo potrebbe ricavarne grandi miglioramenti. Quarto passo cambiamo il telo della doccia. Con meno di 50 euro possiamo trovarne uno nuovo, più moderno e resistente, questo deve essere un investimento che dura nel tempo.

Esotico e con tanto verde

Tra gli 11 passi per rinnovare il bagno, il quinto è molto importante. Arricchiamo l’arredamento con accessori che ci aiutino a tenere l’ordine più a lungo possibile. Cesti in vimini, scaffali di stoffa, portaoggetti in tessuto intrecciato. Se scegliamo colori neutri non dovremmo cambiarli a seconda della stagione e grazie a questi arredi non avremo disordine e terremo facilmente tutto al proprio posto. Il sesto passo riguarda i tappetini. Possiamo lavare quelli che abbiamo ma se non ci piacciono nessuno ci impedisce di cambiarli. La spesa è minima e si trovano in commercio tappeti antiscivolo che sono molto più igienici dei vecchi tappeti in stoffa.

Settimo passo introduciamo un po’ di verde. Le piante in bagno sono un lusso che ci possiamo permettere, portano luce e migliorano la qualità dell’aria. Le foglie di monstera e le palme dovrebbero essere preferite alle altre. Utilizziamo i contenitori in stoffa per appenderle al muro se non abbiamo lo spazio per sistemarle in un angolo. Ottavo passo mettiamo un quadro. Assecondiamo lo stile del bagno, un paesaggio marino se le piastrelle sono celesti, un’opera stratta se abbiamo scelgo il grigio o il beige, un paesaggio verdeggiante se abbiamo scelto tinte forti.

11 passi per rinnovare il bagno come piace a noi

Il nono passo ci fa concentrare sullo specchio. Se il nostro è vecchio, rovinato o rotto cambiamolo immediatamente. Potremmo anche spendere dai 50 euro ai 150 euro se moderno e con le luci ma è un passo obbligato. Uno specchio vecchio e brutto in bagno rovina tutto l’arredamento.

Il decimo passo riguarda l’illuminazione. Se non abbiamo la fortuna di avere una buona esposizione oppure le finestre sono piccole, compriamo i moderni impianti di illuminazione che ci fanno risparmiare e ci danno tanta luce. Soprattutto grazie ai led. Undicesimo e ultimo passo riguarda i muri. Diamo una rinfrescata tinteggiando con un colore che ci piace. Dal colore dipenderà anche arredamento, scelta delle piante, delle piastrelle, lo specchio e il tipo di illuminazione. È l’aspetto più impegnativo del rinnovamento del bagno ma è anche fondamentale. Il colore non dovrà stufarci e dovrà essere piacevole e rilassante proprio perché si tratta di uno spazio di cui dovremmo godere fino in fondo.