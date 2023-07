3 capi di lino indispensabili per l’estate, i pezzi chiave che non possono mancare nel tuo guardaroba

Comodi, di classe e facili da abbinare senza troppa fatica. Ecco i capi chiave dell’estate rigorosamente in lino che devi assolutamente avere!

Il lino è il materiale dell’estate per eccellenza anche se sappiamo tutti che si stropiccia facilmente. Ma in questa stagione in cui certi giorni proprio non si respira dal caldo è fondamentale. Se ti piacciono i capi sempre in ordine e ben stirati non fa per te, ma non sai cosa ti perdi. Il problema delle grinze si può risolvere solo con un po’ di acqua o vapore. Ma quali capi dovresti scegliere per un perfetto guardaroba estivo in lino? Vediamolo insieme.

3 capi di lino indispensabili per l’estate chic e comodi

Il primo capo è sicuramente la tuta corta in lino, in versione pantagonna o pantaloncino. Molto stile safari, soprattutto nei toni neutri del beige, con tanti tasconi e inserti sulla spalla. Comoda e chic, puoi indossarla sia con le sneakers per un’escursione in montagna che con un bel sandalo. La versione con i pantaloni è sicuramente più pratica, ma se vuoi fare colpo scegli quella con il pantagonna. Abbinaci una borsa a tracolla, una mini bag o una borsa in paglia a mano per andare in spiaggia. Con un borsalino in paglia e qualche accessorio avrai completato il look con pochi euro!

Poi c’è il bermuda di lino, uno dei pezzi forte più gettonati in questa stagione super calda. Comodo, dalla lunghezza giusta anche per le situazioni più formali e facile da abbinare. Con un paio di mules per andare in ufficio o con un tacco vertiginoso per uscire la sera. Scegli un modello con la gamba un po’ più larga per evitare di sudare sulle cosce. Oltre al fatto che la gamba più larga aiuta a slanciare la figura se il bermuda ha anche la vita medio alta.

Non solo la classica camicia a cui pensano tutti

Per finire, invece della classica camicia, hai due soluzioni che potrebbero fare al caso tuo. Una è la camicia over con le maniche un po’ a palloncino. Questa camicia è perfetta da usare anche come copricostume o da indossare su un abito lungo satinato. Con un sandalo gioiello abbinato avrai un look da sera pratico, comodo e super elegante. Altrimenti, prova con un top in lino un po’ scampanato a kimono come quello di Massimo Dutti. Il capo del momento perfetto per stare fresca senza rinunciare allo stile.

Quindi, ecco 3 capi di lino indispensabili per l’estate che puoi abbinare facilmente. Grazie a questi pezzi chiave potrai avere tanti look diversi con una spesa minima. Mixali giocando sulle combinazioni di colore, cambia le scarpe e vedrai che outfit straordinari.