Con l’arrivo dell’estate, abbondano le ricette a tema melanzane, peperoni e zucchine. Queste sono le principali verdure simbolo della bella stagione. Dopo aver illustrato una ricetta per preparare dei gustosissimi peperoni ripieni al tonno, ne proponiamo una più semplice e nota, ma non per questo meno buona. Ci riferiamo ai peperoni marinati, un contorno che prevede l’utilizzo di olio, aglio, succo di limone, trito di prezzemolo e capperi. Prima di proseguire, può essere utile consultare questa breve guida nella quale si esplica un trucco per spellare velocemente i peperoni e renderli più digeribili.

Uno squisito classico dell’estate da cucinare per cena usando i peperoni e da provare subito

Ingredienti per preparare i peperoni marinati per 4 persone

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

4 peperoni (2 gialli e due rossi)

2 spicchi di aglio;

succo di 1 limone;

30 g di capperi tritati

prezzemolo, olio extravergine d’oliva e sale q.b.

Procedimento

La procedura per preparare questo squisito classico dell’estate è molto semplice e consiste in pochi passaggi. Il primo è quello di lavare i peperoni, mondarli e tagliarli in quattro spicchi. Si procede quindi a spellarli, utilizzando uno dei procedimenti consigliato nell’altra guida riportata. In alternativa, cuocendoli sulla griglia per dieci minuti, cinque per lato, fin quando non saranno abbrustoliti. Quindi, metterli a raffreddare dentro un sacchetto di plastica e in seguito spellarli. Non resta che preparare la marinatura, unendo olio, succo di limone, aglio, prezzemolo, sale e capperi tritati in una ciotola. Cospargere i peperoni spellati e tagliati con la marinatura, aiutandosi con un piatto per fare in modo da condirli in modo uniforme. Attenzione però, perché non possono essere già serviti. Prima di essere serviti, dovranno restare in frigorifero per almeno un giorno, coperti da un sottile strato di pellicola alimentare. Più a lungo durerà la marinatura in frigo, più risulterà intenso il sapore dei peperoni.

Una volta pronti, dovranno essere consumati entro due giorni, lasso di tempo in cui è possibile conservarli in frigorifero.

Un’alternativa al succo di limone

La presenza del succo di limone non è essenziale. O meglio, gli si possono preferire delle alternative come l’aceto bianco o quello balsamico. Basterà aggiungerne due cucchiaini, sostituendo così l’altro ingrediente. Il motivo è presto detto. La marinatura è una tecnica che prevede l’immersione di verdure, pesce e carni in un liquido ad alto contenuto acido (come, appunto, il succo di limone o gli aceti citati) con l’aggiunta di olio extravergine di oliva, sale e aromi vari. Anche questi ultimi, chiaramente, sono a scelta di chi cucina. Al posto del prezzemolo, ad esempio, si potrebbero usare il basilico o l’origano. Questo squisito classico dell’estate da cucinare per cena usando i peperoni e da provare subito può quindi essere provato con una vasta gamma di ingredienti, anche se il procedimento da seguire resta sempre lo stesso.